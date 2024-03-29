«Будьте бдительны». Омичи сообщили о мужчине, который нападает на детей в Нефтяниках

Жители омских Нефтяников рассказали о неизвестном мужчине, который нападает на школьников в районе проспекта Менделеева и улицы Малиновского. Об этом пишет «Om1.ru» со ссылкой на группы родителей и сообщения из соцсетей. Однако отметим, что публикаций о нападении в городских пабликах найти не удалось.