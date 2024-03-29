«Будьте бдительны». Омичи сообщили о мужчине, который нападает на детей в Нефтяниках

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Жители омских Нефтяников рассказали о неизвестном мужчине, который нападает на школьников в районе проспекта Менделеева и улицы Малиновского. Об этом пишет «Om1.ru» со ссылкой на группы родителей и сообщения из соцсетей. Однако отметим, что публикаций о нападении в городских пабликах найти не удалось.
«Сегодня было два нападения на детей. На одного ребенка с мамой возле садика и на мальчика из 4-го класса, одноклассника моего старшего сына! Слава богу, все обошлось. Пожалуйста, не отпускайте детей одних и сами будьте бдительны», — передает портал «Om1.ru» слова одной из мам.
В УМВД Городу55 рассказали подробности ситуации. В полиции подтвердили, что заявление о нападении действительно было, его подала жительница Советского округа, но подтверждение информации о неадекватном мужчине найти не удалось.
«Проведение проверки по данному факту продолжается», — сообщили в УМВД.