В суд направили дело пожилой омички, которая напала с молотком на своего внука

Установлено, что женщина не отдавала отчет своим действиям из-за психического расстройства и несколько раз ударила мальчика по голове, он получил серьезные повреждения. Кроме того, после нападения на ребенка она взяла нож и пырнула им свою 86-летнюю мать. Пострадавшие попали в больницу.