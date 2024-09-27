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Posted 27 сентября, 13:51

Published 27 сентября, 13:51

Modified 27 сентября, 13:54

Updated 27 сентября, 13:54

В суд направили дело пожилой омички, которая напала с молотком на своего внука

В суд направили дело пожилой омички, которая напала с молотком на своего внука

27 сентября 2024, 13:51
Фото: 1MI
Следком завершил расследование уголовного дела омички, напавшей на внука с молотком, женщину ждет принудительное лечение.

Региональный следственный комитет передал в суд дело пожилой омички, которая напала с молотком на 9-летнего внука. Она обвиняется по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии).

Установлено, что женщина не отдавала отчет своим действиям из-за психического расстройства и несколько раз ударила мальчика по голове, он получил серьезные повреждения. Кроме того, после нападения на ребенка она взяла нож и пырнула им свою 86-летнюю мать. Пострадавшие попали в больницу.

Приговор по делу вынесет суд, женщину ждет принудительное лечение.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следственный комитет#Нападение#Следком#Новости#Нападение на ребенка#Молоток
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