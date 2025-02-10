Омичи пожаловались на огромную дыру на съезде с моста 60-летия ВЛКСМ

Под жалобами пользователи оставляют комментарии, в которых еще больше подчеркивают ситуацию. Один из них задается вопросом о будущем беспилотного общественного транспорта, который, по его мнению, вряд ли будет справляться с такими проблемами. Другие жалуются на «кратеры» на подъезде к мосту со стороны улицы Заозерная и отмечают, что несмотря на работы, ямы остаются, а использованный холодный асфальт не решает проблему. Некоторые пользователи даже саркастически замечают, что все работы, по сути, проходят «под шапкой невидимкой», а также критикуют за отсутствие видимых усилий для устранения проблемы.