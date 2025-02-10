Омичи пожаловались на огромную дыру на съезде с моста 60-летия ВЛКСМ

Posted 10 февраля, 03:43
Published 10 февраля, 03:43
Modified 10 февраля, 04:45
Updated 10 февраля, 04:45
Омичи в сообществе ВКонтакте «Аварийный Омск» выразили недовольство состоянием дорожного покрытия на съезде с моста имени 60-летия ВЛКСМ. По их словам, несмотря на заявления о том, что все ямы в районе моста были устранены, одна большая и опасная дыра так и осталась. Проблема особенно актуальна для автомобилистов, которые ежедневно проезжают этот участок.
Под жалобами пользователи оставляют комментарии, в которых еще больше подчеркивают ситуацию. Один из них задается вопросом о будущем беспилотного общественного транспорта, который, по его мнению, вряд ли будет справляться с такими проблемами. Другие жалуются на «кратеры» на подъезде к мосту со стороны улицы Заозерная и отмечают, что несмотря на работы, ямы остаются, а использованный холодный асфальт не решает проблему. Некоторые пользователи даже саркастически замечают, что все работы, по сути, проходят «под шапкой невидимкой», а также критикуют за отсутствие видимых усилий для устранения проблемы.
«Интересно, как у нас будет беспилотный общественный транспорт ездить. Он, скорей всего, интеллектуально развиваться начнет и сбежит из нашего города»
«Там и при заезде на мост со стороны Заозерной просто жесть, какие кратеры»
«Сказали, что холодным асфальтом залили, но либо я слепая, либо все под шапкой невидимкой, как и 100 рабочих которые, работают 24 на7»
«Там весь мост дырявый, и подъезд к нему… снегом, наверное, ямы утоптали…»
Ответ администрации Омской области не заставил себя долго ждать. В нем разъясняется, что для содержания моста в надлежащем состоянии и выполнения строительных работ подрядчик получает возможность ограничивать движение транспорта на мосту дважды в неделю, в ночное время: со среды на четверг и с субботы на воскресенье. В это время строители занимаются очисткой проезжей части от снега и наледи, а также проводят аварийно-восстановительный ремонт.
Пока работы выполняются с использованием холодного асфальта, но с приходом теплых температур планируется заменить его на горячую смесь, которая более долговечна и эффективна. Напомним, ранее Город55 писал, какие нововведения ждут омичей во время ремонта моста у Телецентра.