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Posted 10 февраля, 03:43

Published 10 февраля, 03:43

Modified 10 февраля, 04:45

Updated 10 февраля, 04:45

Ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске

Омичи пожаловались на огромную дыру на съезде с моста 60-летия ВЛКСМ

10 февраля 2025, 03:43
Фото: 1MI. Ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске

Огромная яма на мосту у Телецентра стала опасной для омских водителей

Неровности устраняются во временном варианте.

Омичи в сообществе ВКонтакте «Аварийный Омск» выразили недовольство состоянием дорожного покрытия на съезде с моста имени 60-летия ВЛКСМ. По их словам, несмотря на заявления о том, что все ямы в районе моста были устранены, одна большая и опасная дыра так и осталась. Проблема особенно актуальна для автомобилистов, которые ежедневно проезжают этот участок.

Жалоба омичей на состояние дорог
Жалоба омичей на состояние дорог. Фото: Сообщество ВКонтакте «Аварийный Омск»

Под жалобами пользователи оставляют комментарии, в которых еще больше подчеркивают ситуацию. Один из них задается вопросом о будущем беспилотного общественного транспорта, который, по его мнению, вряд ли будет справляться с такими проблемами. Другие жалуются на «кратеры» на подъезде к мосту со стороны улицы Заозерная и отмечают, что несмотря на работы, ямы остаются, а использованный холодный асфальт не решает проблему. Некоторые пользователи даже саркастически замечают, что все работы, по сути, проходят «под шапкой невидимкой», а также критикуют за отсутствие видимых усилий для устранения проблемы.

«Интересно, как у нас будет беспилотный общественный транспорт ездить. Он, скорей всего, интеллектуально развиваться начнет и сбежит из нашего города»
«Там и при заезде на мост со стороны Заозерной просто жесть, какие кратеры»
«Сказали, что холодным асфальтом залили, но либо я слепая, либо все под шапкой невидимкой, как и 100 рабочих которые, работают 24 на7»
«Там весь мост дырявый, и подъезд к нему… снегом, наверное, ямы утоптали…»

Ответ администрации Омской области не заставил себя долго ждать. В нем разъясняется, что для содержания моста в надлежащем состоянии и выполнения строительных работ подрядчик получает возможность ограничивать движение транспорта на мосту дважды в неделю, в ночное время: со среды на четверг и с субботы на воскресенье. В это время строители занимаются очисткой проезжей части от снега и наледи, а также проводят аварийно-восстановительный ремонт.

Ответ администрации Омской облати
Ответ администрации Омской облати. Фото: Сообщество ВКонтакте «Аварийный Омск»

Пока работы выполняются с использованием холодного асфальта, но с приходом теплых температур планируется заменить его на горячую смесь, которая более долговечна и эффективна. Напомним, ранее Город55 писал, какие нововведения ждут омичей во время ремонта моста у Телецентра.

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#Риана Дязанцева#Дороги#Омск#Строительство#Асфальт#Проблемы#Мост 60-летия ВЛКСМ
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