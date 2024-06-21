Капремонт моста у омского Телецентра обойдется в 3,1 млрд рублей

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:53
Мэр города Сергей Шелест рассказал, сколько средств планируется потратить на капитальный ремонт моста им. 60 лет ВЛКСМ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Администрация планирует заключить соглашение с подрядчиком в августе, до этого пройти отбор на финансирование и выйти на торги по определению исполнителя работ. Реализация проекта обойдется в 3,1 млрд рублей.
Градоначальник напомнил, что ремонт продлится до 2026 года, за два года на мосту заменят опорные части, тротуары, бордюры, барьерные ограждения, полностью обновят мостовое полотно и выполнят другие необходимые работы. Внимание также будет уделяться подходам к мосту как с левого, так и с правого берега Иртыша.
Ранее Город55 писал, что проект капремонта моста прошел государственную экспертизу.