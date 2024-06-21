Капремонт моста у омского Телецентра обойдется в 3,1 млрд рублей

Градоначальник напомнил, что ремонт продлится до 2026 года, за два года на мосту заменят опорные части, тротуары, бордюры, барьерные ограждения, полностью обновят мостовое полотно и выполнят другие необходимые работы. Внимание также будет уделяться подходам к мосту как с левого, так и с правого берега Иртыша.