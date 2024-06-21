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Капитальный ремонт моста у омского Телецентра обойдется в 3,1 млрд рублей

Капремонт моста у омского Телецентра обойдется в 3,1 млрд рублей

21 июня 2024, 05:53
Фото: Департамент строительства омской мэрии

Капитальный ремонт моста у омского Телецентра обойдется в 3,1 млрд рублей

О стоимости капитального ремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ рассказал мэр города Сергей Шелест, на проект планируется потратить 3,1 млрд рублей.

Мэр города Сергей Шелест рассказал, сколько средств планируется потратить на капитальный ремонт моста им. 60 лет ВЛКСМ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Администрация планирует заключить соглашение с подрядчиком в августе, до этого пройти отбор на финансирование и выйти на торги по определению исполнителя работ. Реализация проекта обойдется в 3,1 млрд рублей.

Градоначальник напомнил, что ремонт продлится до 2026 года, за два года на мосту заменят опорные части, тротуары, бордюры, барьерные ограждения, полностью обновят мостовое полотно и выполнят другие необходимые работы. Внимание также будет уделяться подходам к мосту как с левого, так и с правого берега Иртыша.

Ранее Город55 писал, что проект капремонта моста прошел государственную экспертизу.

Теперь точно. Проект капремонта омского моста у Телецентра прошел госэкспертизу
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