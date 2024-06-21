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Published Сегодня, 02:28

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Updated Сегодня, 02:37

Проект капитального ремонта моста у Телецентра в Омске прошел госэкспертизу

Теперь точно. Проект капремонта омского моста у Телецентра прошел госэкспертизу

21 июня 2024, 02:28
Фото: gorod55.ru

Проект капитального ремонта моста у Телецентра в Омске прошел госэкспертизу

Как стало известно Городу55, проект капремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ прошел госэкспертизу, работы начнутся осенью этого года.

Городу55 стало известно, что проект капремонта моста у Телецентра прошел государственную экспертизу. Положительное заключение было выдано вчера, 20 июня.

Проектную документацию подготовили специалисты СибАДИ, ООО «Мост», ООО «СибГидроТЭК», «Группа компаний „Новый свет“», АО «ОмскТИСИЗ» и ООО Проектно-Инжиниринговая Компания «МОСТОВИК».

Напомним, что ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ начнется уже этой осенью. Работы будут длиться два года и завершатся в октябре 2026. На время капремонта для омичей планируется оставить по две полосы движения с каждой стороны.

Оставят по две полосы. Осенью в Омске начнут капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ
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