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Мошенничество в крупном размере

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Июнь
Набрали кредитов. Омичи хотели заработать, но лишились 2,5 миллионов
Только на пятый раз, когда позвонили мошенники, супружеская пара поняла, что у них не получится заработать.
29 июня, 11:02
Пугали работой с террористами. Аферисты обманули доцента омского вуза на 800 000 руб
Мошенники обманули преподавательницу одного из омских вузов на 800 000 рублей и напугали причастностью к терроризму, в деле разбираются правоохранительные органы.
19 июня, 11:13
Апрель
82-летняя пенсионерка из Омской области перевела мошенникам более полумиллиона рублей
Женщина-инвалид поверила аферистам и лишилась крупной суммы денег, дело расследует прокуратура.
2 апреля, 08:28
Март
Забрал 10 миллионов. Омич ответит в суде за продажи несуществующих иномарок
Наивные покупатели не сразу поняли, что перед ими оказался аферист.
5 марта, 08:03
Числились в штате. Компания из Омска попалась на выплатах фейковым сотрудникам
4 марта, 03:05

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