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Published Сегодня, 08:28

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82-летняя пенсионерка из Омской области перевела мошенникам более полумиллиона рублей

2 апреля 2024, 08:28
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Пенсионерка из Омской области перевела незнакомцу более полумиллиона рублей

Женщина-инвалид поверила аферистам и лишилась крупной суммы денег, дело расследует прокуратура.

Правоохранителям удалось установить, что 82-летняя пенсионерка-инвалид из Русско-Полянского района неоднократно получала звонки от незнакомых номеров, однако не помнит их содержания. В результате мошенникам удалось похитить у женщины 550 тысяч рублей, она перевела их на счет афериста.

В результате расследования стало ясно, что владелец карты, на которую поступили деньги, живет в Тульской области. Он не был знаком с пенсионеркой.

Поэтому факту прокуратура Русско-Полянского района Омской области возбудила уголовное дело. Иск о взыскании денежных средств направлен в Кимовский районный суд Тульской области. Расследование продолжается.

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