82-летняя пенсионерка из Омской области перевела мошенникам более полумиллиона рублей

Правоохранителям удалось установить, что 82-летняя пенсионерка-инвалид из Русско-Полянского района неоднократно получала звонки от незнакомых номеров, однако не помнит их содержания. В результате мошенникам удалось похитить у женщины 550 тысяч рублей, она перевела их на счет афериста.