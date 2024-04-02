82-летняя пенсионерка из Омской области перевела мошенникам более полумиллиона рублей

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Правоохранителям удалось установить, что 82-летняя пенсионерка-инвалид из Русско-Полянского района неоднократно получала звонки от незнакомых номеров, однако не помнит их содержания. В результате мошенникам удалось похитить у женщины 550 тысяч рублей, она перевела их на счет афериста.
В результате расследования стало ясно, что владелец карты, на которую поступили деньги, живет в Тульской области. Он не был знаком с пенсионеркой.
Поэтому факту прокуратура Русско-Полянского района Омской области возбудила уголовное дело. Иск о взыскании денежных средств направлен в Кимовский районный суд Тульской области. Расследование продолжается.