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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

иллюстрация

Набрали кредитов. Омичи хотели заработать, но лишились 2,5 миллионов

29 июня 2024, 11:02
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске семья пыталась заработать, но лишилась 2,5 миллионов

Только на пятый раз, когда позвонили мошенники, супружеская пара поняла, что у них не получится заработать.

В полиции рассказали, что о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Жертвами злоумышленников стали супруги из Омска.

О краже больше 2,5 млн рублей сотрудникам правоохранительных органов рассказал 51-летний бригадир-печатник. Он увидел рекламу о пассивном доходе на «Московской фондовой бирже». Мужчина оставил там свой номер телефона и заполнил анкету. После этого ему позвонил некий специалист компании и предложил выгодно вкладывать денежные средства в валюту.

Мужчина пополнил «биржевой счет» на 12 тыс рублей. Дальше он перевел мошенникам еще 15 тыс рублей и скачал приложение для демонстрации мобильного экрана. Омичу предложили вывести прибыль — 22 тыс рублей. После первого заработка он поверил в надежность фондовой биржи.

После ему предложили заключить крупную сделку. Мужчина оформил кредит на 1,4 млн рублей и все деньги «вложил». Мошенники также убедили его оформить страховку на 622 тыс рублей. Омич снова взял в долг у банка и отправил эти деньги, а после — еще 200 тыс рублей.

«Даже когда аферисты потребовали для дальнейших финансовых операций предоставить счет третьего лица, омич не засомневался и отправил реквизиты банковской карты супруги. Омичка также оформила три кредитных договора на общую сумму 444 тыс рублей — эти деньги тоже ушли на счета мошенников», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Далее когда аферисты уже попросили в пятый раз перевести деньги, супруги поняли, кто с ними общается.

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