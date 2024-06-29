Набрали кредитов. Омичи хотели заработать, но лишились 2,5 миллионов

После ему предложили заключить крупную сделку. Мужчина оформил кредит на 1,4 млн рублей и все деньги «вложил». Мошенники также убедили его оформить страховку на 622 тыс рублей. Омич снова взял в долг у банка и отправил эти деньги, а после — еще 200 тыс рублей.