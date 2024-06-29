Набрали кредитов. Омичи хотели заработать, но лишились 2,5 миллионов

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В полиции рассказали, что о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Жертвами злоумышленников стали супруги из Омска.
О краже больше 2,5 млн рублей сотрудникам правоохранительных органов рассказал 51-летний бригадир-печатник. Он увидел рекламу о пассивном доходе на «Московской фондовой бирже». Мужчина оставил там свой номер телефона и заполнил анкету. После этого ему позвонил некий специалист компании и предложил выгодно вкладывать денежные средства в валюту.
Мужчина пополнил «биржевой счет» на 12 тыс рублей. Дальше он перевел мошенникам еще 15 тыс рублей и скачал приложение для демонстрации мобильного экрана. Омичу предложили вывести прибыль — 22 тыс рублей. После первого заработка он поверил в надежность фондовой биржи.
После ему предложили заключить крупную сделку. Мужчина оформил кредит на 1,4 млн рублей и все деньги «вложил». Мошенники также убедили его оформить страховку на 622 тыс рублей. Омич снова взял в долг у банка и отправил эти деньги, а после — еще 200 тыс рублей.
«Даже когда аферисты потребовали для дальнейших финансовых операций предоставить счет третьего лица, омич не засомневался и отправил реквизиты банковской карты супруги. Омичка также оформила три кредитных договора на общую сумму 444 тыс рублей — эти деньги тоже ушли на счета мошенников», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Далее когда аферисты уже попросили в пятый раз перевести деньги, супруги поняли, кто с ними общается.