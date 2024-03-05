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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

иллюстрация

Забрал 10 миллионов. Омич ответит в суде за продажи несуществующих иномарок

5 марта 2024, 08:03
Фото: Город55
иллюстрация

Омич ответит в суде за продажи несуществующих иномарок

Наивные покупатели не сразу поняли, что перед ими оказался аферист.

В Куйбышевском районном суде рассмотрят уголовное дело 54-летнего местного жителя. Сотрудники прокуратуры утвердили ему обвинительное заключение по покушению на мошенничество.

Следствие считает, что в начале прошлогодней осени этот мужчина со знакомым открыл продажу двух иномарок, но чужих. Это были BMW общей стоимостью 10,3 млн рублей. Один из компании представлялся продавцом, а другой убеждал интересовавшихся покупать авто через расчет по аккредитиву.

Той же осенью два омича сделали перевод на специальный счет. Злоумышленник завил в московском банке, что состоялись сделки купли-продажи авто, представив подложные документы. Он намеревался обналичить похищенное.

Потерпевшие стороны заметили, что на счете происходят странные операции и заблокировали операции. После обращения в полицию зачинщика задержали прямо в офисе банка, рассказали в прокуратуре.

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