Забрал 10 миллионов. Омич ответит в суде за продажи несуществующих иномарок

Следствие считает, что в начале прошлогодней осени этот мужчина со знакомым открыл продажу двух иномарок, но чужих. Это были BMW общей стоимостью 10,3 млн рублей. Один из компании представлялся продавцом, а другой убеждал интересовавшихся покупать авто через расчет по аккредитиву.