Забрал 10 миллионов. Омич ответит в суде за продажи несуществующих иномарок

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В Куйбышевском районном суде рассмотрят уголовное дело 54-летнего местного жителя. Сотрудники прокуратуры утвердили ему обвинительное заключение по покушению на мошенничество.
Следствие считает, что в начале прошлогодней осени этот мужчина со знакомым открыл продажу двух иномарок, но чужих. Это были BMW общей стоимостью 10,3 млн рублей. Один из компании представлялся продавцом, а другой убеждал интересовавшихся покупать авто через расчет по аккредитиву.
Той же осенью два омича сделали перевод на специальный счет. Злоумышленник завил в московском банке, что состоялись сделки купли-продажи авто, представив подложные документы. Он намеревался обналичить похищенное.
Потерпевшие стороны заметили, что на счете происходят странные операции и заблокировали операции. После обращения в полицию зачинщика задержали прямо в офисе банка, рассказали в прокуратуре.