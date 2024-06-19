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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Мошенники обманули преподавателя одного из омских вузов на 800 000 рублей

Пугали работой с террористами. Аферисты обманули доцента омского вуза на 800 000 руб

19 июня 2024, 11:13
Фото: 1MI

Мошенники обманули преподавателя одного из омских вузов на 800 000 рублей

Мошенники обманули преподавательницу одного из омских вузов на 800 000 рублей и напугали причастностью к терроризму, в деле разбираются правоохранительные органы.

Следователь отдела полиции №9 возбудил уголовное по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» после заявления доцента одного из омских вузов. Аферисты похитили у женщины 800 000 рублей.

Потерпевшая рассказала, что ей пришло сообщение от якобы декана одного из факультетов. Он попросил оказать необходимую помощь куратору университета. После на ее телефон поступил звонок от «сотрудника ФСБ». Аферист сообщил женщине, что неизвестные оформили от ее имени кредит на 800 000 рублей и перечислили деньги террористу. Из-за этого в отношении омички возбудили уголовное дело и подозревают в нарушении закона.

Потерпевшая испугалась и начала выполнять указания мошенников. Она взяла кредит на ту же сумму и перевела средства на «безопасный счет» Центробанка, позже она попыталась взять еще один, но ей было отказано. Обман раскрылся только тогда, когда преподавательница обнаружила отсутствие на аккаунте «декана» фотографий.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Новости#Афера#Мошенник#Телефонные мошенники#Аферист#Дистанционное мошенничество#Мошенничество в крупном размере#Аферисты
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