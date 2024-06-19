Пугали работой с террористами. Аферисты обманули доцента омского вуза на 800 000 руб

Потерпевшая рассказала, что ей пришло сообщение от якобы декана одного из факультетов. Он попросил оказать необходимую помощь куратору университета. После на ее телефон поступил звонок от «сотрудника ФСБ». Аферист сообщил женщине, что неизвестные оформили от ее имени кредит на 800 000 рублей и перечислили деньги террористу. Из-за этого в отношении омички возбудили уголовное дело и подозревают в нарушении закона.