В Полтавке отменили митинг против главы района из-за коронавируса

Напомним, что митинг должен был состояться в рабочем поселке Полтавка, в нем планировали принять участие около 300 человек. Вероятным поводом для проведения такого мероприятия стало ДТП с участием главы района. 25 мая автомобиль Милашенко выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым фургоном «Иж», в результате водителю последнего понадобилась медицинская помощь. После аварии чиновник скрылся, а потом не вышел на работу.