В Полтавке отменили митинг против главы района из-за коронавируса

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Стало известно, что в Полтавке все же не состоится митинг против главы района Александра Милашенко, который был запланирован на 9 июня. Об отмене мероприятия сообщает NGS55.RU со ссылкой на организатора Алексея Менькова. По его информации, причиной такого решения стали коронавирусные ограничения.
«У нас запреты, коронавирус», — именно такой ответ жители получили от местной администрации.
Напомним, что митинг должен был состояться в рабочем поселке Полтавка, в нем планировали принять участие около 300 человек. Вероятным поводом для проведения такого мероприятия стало ДТП с участием главы района. 25 мая автомобиль Милашенко выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым фургоном «Иж», в результате водителю последнего понадобилась медицинская помощь. После аварии чиновник скрылся, а потом не вышел на работу.