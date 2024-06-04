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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Иллюстрация

В Полтавке отменили митинг против главы района из-за коронавируса

4 июня 2024, 13:26
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Полтавке из-за коронавируса отменили митинг против главы района

9 июня в Полтавке должен был состояться митинг против главы района, однако мероприятие пришлось отметить, в местной администрации такое решение объяснили коронавирусом.

Стало известно, что в Полтавке все же не состоится митинг против главы района Александра Милашенко, который был запланирован на 9 июня. Об отмене мероприятия сообщает NGS55.RU со ссылкой на организатора Алексея Менькова. По его информации, причиной такого решения стали коронавирусные ограничения.

«У нас запреты, коронавирус», — именно такой ответ жители получили от местной администрации.

Напомним, что митинг должен был состояться в рабочем поселке Полтавка, в нем планировали принять участие около 300 человек. Вероятным поводом для проведения такого мероприятия стало ДТП с участием главы района. 25 мая автомобиль Милашенко выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым фургоном «Иж», в результате водителю последнего понадобилась медицинская помощь. После аварии чиновник скрылся, а потом не вышел на работу.

После скандального ДТП в Полтавке хотят провести митинг против главы района
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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Митинг#Глава района#Новости#Скрылся с места аварии#Водитель скрылся#Митинги
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