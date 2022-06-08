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Омич не смог убедить областной суд в том, что его незаконно оштрафовали за митинг

Омич не смог убедить областной суд в том, что его незаконно оштрафовали за митинг

8 июня, 20:05
Фото: 1MI

Жителя Омска оштрафовали за участие в несанкционированном митинге

Ему назначен штраф 10 тысяч рублей.

Житель Омска не смог оспорить в областном суде решение Центрального районного суда об ответственности за участие в несанкционированном митинге в начале марта.

Ранее районный суд установил, что в марте омич принял участие в несогласованном митинге на Соборной площади, и назначил штраф 10 тысяч рублей. В свою очередь, мужчина обратился в Омский областной суд с жалобой о незаконности постановления.

Однако вышестоящая инстанция отклонила жалобу, сославшись на то, что омич проигнорировал несколько требований силовиков прекратить акцию.

#Новости#Омск#Суд#Жалобы#Митинг
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