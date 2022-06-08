Омич не смог убедить областной суд в том, что его незаконно оштрафовали за митинг

Житель Омска не смог оспорить в областном суде решение Центрального районного суда об ответственности за участие в несанкционированном митинге в начале марта.
Ранее районный суд установил, что в марте омич принял участие в несогласованном митинге на Соборной площади, и назначил штраф 10 тысяч рублей. В свою очередь, мужчина обратился в Омский областной суд с жалобой о незаконности постановления.
Однако вышестоящая инстанция отклонила жалобу, сославшись на то, что омич проигнорировал несколько требований силовиков прекратить акцию.