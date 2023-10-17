«У кого-то вырастет в полтора раза»: в Омске изменится цена земли под гаражами

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам муниципальной собственности речь шла в том числе о расчете арендной платы за землю, на которой стоят некапитальные гаражи. Депимущества предложил считать по-новому, исходя из среднего уровня кадастровой стоимости земли по городу.
— Проектом решения устанавливается коэффициент Кт в отношении оценочных зон на территории города Омска, определенных исходя из деления по кадастровым кварталам города Омска, — говорится в пояснительной записке.
Для депутатов это прозвучало слишком неконкретно: подробный отчет администрации с конкретными цифрами, показывающими, как изменится арендная плата, они еще не получили.
— У кого-то цена аренды вырастет в полтора раза, — констатировал глава комитета Максим Астафьев. — Избиратели будут задавать нам вопросы: на сколько вырастет аренда? Отчет мы не видели, мы не знаем цифр. Поэтому я предлагаю никаких решений не принимать, принять доклад только к рассмотрению.
Это предложение депутаты одобрили. В любом случае депимущества имеет право предложить свою инициативу на рассмотрение на ближайшем пленарном заседании городского Совета.