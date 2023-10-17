«У кого-то вырастет в полтора раза»: в Омске изменится цена земли под гаражами

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам муниципальной собственности речь шла в том числе о расчете арендной платы за землю, на которой стоят некапитальные гаражи. Депимущества предложил считать по-новому, исходя из среднего уровня кадастровой стоимости земли по городу.