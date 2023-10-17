Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

«У кого-то вырастет в полтора раза»: в Омске изменится цена земли под гаражами

«У кого-то вырастет в полтора раза»: в Омске изменится цена земли под гаражами

17 октября 2023, 05:25
Фото: 1MI
Омские депутаты решили не одобрять предложение депимущества, пока не увидят цифры.

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам муниципальной собственности речь шла в том числе о расчете арендной платы за землю, на которой стоят некапитальные гаражи. Депимущества предложил считать по-новому, исходя из среднего уровня кадастровой стоимости земли по городу.

— Проектом решения устанавливается коэффициент Кт в отношении оценочных зон на территории города Омска, определенных исходя из деления по кадастровым кварталам города Омска, — говорится в пояснительной записке.

Для депутатов это прозвучало слишком неконкретно: подробный отчет администрации с конкретными цифрами, показывающими, как изменится арендная плата, они еще не получили.

— У кого-то цена аренды вырастет в полтора раза, — констатировал глава комитета Максим Астафьев. — Избиратели будут задавать нам вопросы: на сколько вырастет аренда? Отчет мы не видели, мы не знаем цифр. Поэтому я предлагаю никаких решений не принимать, принять доклад только к рассмотрению.

Это предложение депутаты одобрили. В любом случае депимущества имеет право предложить свою инициативу на рассмотрение на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

В центре Омска начнут избавляться от незаконных гаражей
Узнать подробнее
#Омск#Новости#Горсовет#Максим Астафьев#Николай Эйхвальд#Депимущества#Гаражи
Подпишитесь
Молчать опасно. В Омской области с кровли Любинской школы обрушилась штукатурка
Сегодня, 06:21
В Омске на Левобережье в здание бывшего строймаркета OBI заедет магазин техники DNS
Сегодня, 05:38
Автомеханики и рабочие. Стало известно, каких специалистов не хватает в Омске
Сегодня, 04:18
Один человек погиб, двое в больнице. В Омске на Московке произошло смертельное ДТП
Сегодня, 02:16
Омские депутаты одобрили акционирование «Муниципальных рынков»
Сегодня, 04:24