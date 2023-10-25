Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 10:00

Published 25 октября, 10:00

Modified 25 октября, 10:02

Updated 25 октября, 10:02

Подорожание земли под гаражами в Омске отложили из-за документа на 153 страницы

Подорожание земли под гаражами в Омске отложили из-за документа на 153 страницы

25 октября 2023, 10:00
Фото: 1MI
Депутаты в последний момент получили развернутые данные от депимущества.

На очередном пленарном заседании Омского городского Совета депутатам предложили утвердить новый порядок расчета арендной платы за землю, на которой стоят некапитальные гаражи. Город55 писал о том, как эта инициатива обсуждалась в профильном комитете: тогда выяснилось, что никакой конкретики нет.

Депимущества городской администрации предложил считать по-новому, исходя из среднего уровня кадастровой стоимости земли по городу, но отчет с конкретными цифрами вовремя не предоставил, и глава комитета Максим Астафьев предположил тогда, что у некоторых арендаторов платежи вырастут в полтора раза.

Сегодня выяснилось, что отчет все-таки появился — но слишком поздно.

— Мы буквально два дня назад получили объемный документ на 153 страницы, — рассказал Астафьев собравшимся. — Его теперь надо изучать…

Депутаты согласились с тем, что вопрос надо принять к рассмотрению. Таким образом, окончательное решение будет принято не раньше, чем на следующем пленарном заседании городского Совета.

«У кого-то вырастет в полтора раза»: в Омске изменится цена земли под гаражами
Узнать подробнее
#Омск#Новости#Горсовет#Максим Астафьев#Николай Эйхвальд#Гаражи
Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43