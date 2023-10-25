Подорожание земли под гаражами в Омске отложили из-за документа на 153 страницы

На очередном пленарном заседании Омского городского Совета депутатам предложили утвердить новый порядок расчета арендной платы за землю, на которой стоят некапитальные гаражи. Город55 писал о том, как эта инициатива обсуждалась в профильном комитете: тогда выяснилось, что никакой конкретики нет.