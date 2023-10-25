Подорожание земли под гаражами в Омске отложили из-за документа на 153 страницы

Posted 25 октября, 10:00
Published 25 октября, 10:00
Modified 25 октября, 10:02
Updated 25 октября, 10:02
На очередном пленарном заседании Омского городского Совета депутатам предложили утвердить новый порядок расчета арендной платы за землю, на которой стоят некапитальные гаражи. Город55 писал о том, как эта инициатива обсуждалась в профильном комитете: тогда выяснилось, что никакой конкретики нет.
Депимущества городской администрации предложил считать по-новому, исходя из среднего уровня кадастровой стоимости земли по городу, но отчет с конкретными цифрами вовремя не предоставил, и глава комитета Максим Астафьев предположил тогда, что у некоторых арендаторов платежи вырастут в полтора раза.
Сегодня выяснилось, что отчет все-таки появился — но слишком поздно.
— Мы буквально два дня назад получили объемный документ на 153 страницы, — рассказал Астафьев собравшимся. — Его теперь надо изучать…
Депутаты согласились с тем, что вопрос надо принять к рассмотрению. Таким образом, окончательное решение будет принято не раньше, чем на следующем пленарном заседании городского Совета.