В Омске решили запустить реорганизацию муниципальных бань

Во вторник, 14 июня, в Омском городском Совете на комитете по муниципальной собственности в числе прочих был рассмотрен вопрос о реорганизации муниципального унитарного предприятия города Омска «Банное хозяйство».
По словам директора департамента имущественных отношений администрации города Омска Дмитрия Махини, планируется объединение двух МУПов: собственно, «Банного хозяйства» и «Банного комбината № 2.
«В обоих предприятиях на конец 2021 года просроченная кредиторская задолженность составляет более 10 млн рублей. Мы понимаем, что бани несут огромную социальную нагрузку. Себестоимость одного посещения сейчас равна 370 рублей, а омичи моются за 240 рублей. Мы каждый год выделяем средства из бюджета на компенсацию этой разницы», — пояснил председатель комитета Максим Астафьев.
Слова Астафьева подтвердил и Дмитрий Махиня. Он сообщил, что каждый год на компенсацию этой разницы тратится более 20 млн рублей.
«Оба предприятия, по сути, убыточные. Сейчас в них насчитывается 16 бань, и чтобы привести их в нормальное состояние, потребуется не менее 200 млн рублей. Во время реорганизации и слияния планируется сокращение управленческих расходов, которые в обоих предприятиях превысили 17 млн рублей», — сообщили депутатам Махиня.
В частности, эти расходы, куда помимо зарплаты руководства также входит и плата за аренду офисов, будут уменьшены в том числе за счет сокращения работников.
Что касается самих бань, то их на данном этапе никто закрывать не собирается, поскольку они несут социальную нагрузку.
«В новое предприятие войдет 16 бань, пока что ни одну их них мы закрывать не собираемся, однако в дальнейшем, скорее всего, придется закрыть где-то половину», - заявил директор депимущества.
При этом, как сообщил Махиня, все действия по закрытию будут согласовываться с Омским городским Советом.
В итоге депутаты решили внести на заседание Омского городского Совета проект постановления «О даче согласия на реорганизацию Муниципального унитарного предприятия города Омска «Банное хозяйство».