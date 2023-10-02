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Published Сегодня, 11:49

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В омском Минздраве рассказали, что Любинская ЦРБ активно пополняется молодыми кадрами

2 октября 2023, 11:49
Фото: Город55
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В больницу регулярно приходят молодые специалисты, в этом году к работе приступили детский хирург, участковый терапевт и эпидемиолог.

По информации Минздрава, сейчас ЦРБ укомплектована врачами на 74%, на 81% — средним медперсоналом и почти на 90% прочим персоналом.

В больницу стали активно приходить студенты региональных медицинских ВУЗов. Так, например, участковый педиатр Кристина Аветисян работает в Любинской ЦРБ уже год. Она выросла в Любинском районе, после поступила в медицинский университет и вернулась обратно, работать в местной больнице по целевому договору и укреплять здоровье юным любинцам.

«Педиатрию выбрала, потому, что детей очень люблю. А вообще всегда в медицину был уклон, я хотела стать фармацевтом, но со временем поменяла свое мировоззрение и ушла в педиатрию. Самое сложное — правильно поставить диагноз. Ведь к примеру, если ребенок еще совсем маленький и не может рассказать, что с ним, в этом случае мы опираемся на дифференциальную диагностику и выявляем причину заболевания», — рассказала Кристина.

Большую роль, по словам молодого специалиста, играет общение с детьми. Врач-педиатр должен стараться создать дружелюбную атмосферу вокруг ребенка, заинтересовать его и объяснить, что врач — это не страшно.

Частью команды стала и врач-эпидемиолог Анастасия Ковтунова. Она также обучалась по целевому направлению в медицинском университете и вышла на работу месяц назад.

«Эпидемиологию выбрала, потому, что хотела помогать людям в целом, а не конкретно кому-то. Самое важное в моей работе — профилактика возникновения и распространения внутрибольничных инфекций. Эпидемиолог должен следить, чтобы такие случаи не возникали. Еще одна задача — вакцинация, необходимо информировать и просвещать населения о важности вакцинации, для укрепления коллективного иммунитета, — отметила доктор», — рассказала Анастасия.

Сейчас в ОмГМУ проходят обучение пять целевиков для Любинской ЦРБ, трое из них осваивают специальность «лечебное дело», двое — «педиатрию», а еще 14 жителей района обучаются в медицинских колледжах.

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#Омск#Омская область#Минздрав#Кадры#Больница#Медицина#Врачи#Новости#Больницы#Медики#Районная больница#Анастасия Баянова#Любинская ЦРБ
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