В омском Минздраве рассказали, что Любинская ЦРБ активно пополняется молодыми кадрами

В больницу стали активно приходить студенты региональных медицинских ВУЗов. Так, например, участковый педиатр Кристина Аветисян работает в Любинской ЦРБ уже год. Она выросла в Любинском районе, после поступила в медицинский университет и вернулась обратно, работать в местной больнице по целевому договору и укреплять здоровье юным любинцам.