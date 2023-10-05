Никто столько денег не даст. На капремонт нашумевшей Любинской больницы нужно 212 млн

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Сегодня в Омск приехала главный врач Любинской ЦРБ Татьяна Тешкина, на работу которой жаловались жители района. Напомним, что в конце сентября под петицией с требованием отставки Тешкиной подписались сотни человек.
Больше всего подписей в собранной петиции поставили сотрудники Красноярской участковой больницы и жители поселка Красный Яр. Больница там новая, хорошо укомплектована, но есть проблемы с врачами. Подписи под петицией люди ставили, надеясь, что после этого больницу полностью укомплектуют медицинским персоналом.
«У нас на сегодняшний день там работает только два врача-терапевта. Один из них сейчас находится на учебе по специализации „Функциональная диагностика и УЗИ“, поэтому принимает только один терапевт», — сообщила Татьяна Тешкина.
При этом главврач признала, что кадровый дефицит есть и в Любинской ЦРБ.
«Я думаю, это проблема не только нашего района и нашей центральной районной больницы, недостаток кадров везде сказывается. Нам сейчас требуются пять участковых терапевтов и один педиатр. Но педиатр выйдет на работу уже на следующей неделе», — уточнила Тешкина.
Существующие проблемы с кадрами решают следующим образом. Во-первых, 18 докторов в больнице имеют сертификаты и оказывают медицинскую помощь по нескольким направлениям. Во-вторых, к работе привлекают врачей-совместителей из Омска. В-третьих, для Любинской ЦРБ в ОмГМУ проходят обучение пять «целевиков». Трое из них осваивают специальность «лечебное дело», двое — педиатрию. В следующем году из «целевиков» коллектив больницы пополнят терапевт и два педиатра. Еще два терапевта придут работать в 2025 году.
Татьяна Тешкина подробно высказалась по каждому из моментов, указанных в петиции. В ЦРБ входят круглосуточный стационар, роддом, поликлиника, инфекционное отделение, детская консультация. Постройки старые, и им действительно нужен капитальный ремонт.
Предварительно в больнице посчитали, в какую сумму обойдется капремонт: на стационар необходимо 114 млн рублей, на инфекционное отделение — 59 млн, на поликлинику — 39 млн. То есть всего 212 млн рублей. В этом году собираются провести торги на разработку проектно-сметной документации, а в 2024–2025 году провести ремонт. По федеральной программе выделят 27 млн рублей, в 2024 году больница получит 14 млн на проведение капремонта.
«Нам никто столько денег сразу не даст. Финансирование должно быть планомерным, финансы проходят по программам. У нашего учреждения нет такой статьи в тарифном соглашении, чтобы мы выделяли деньги на капитальный ремонт. Сами мы делаем текущий ремонт, но этого недостаточно», — объяснила Татьяна Тешкина.
В петиции также говорилось об уволившемся враче УЗИ. Речь, как оказалась, шла о специалисте из Красноярской участковой больницы. Врач-узист уволилась из-за переезда и трудоустройства в омскую платную больницу. Но в течение года она работала по совместительству в Любинской ЦРБ.
«Сейчас в больнице нет узиста, на это время аппарат УЗИ из Красноярской участковой больницы на замену сломавшемуся оборудованию забрали в Любинскую ЦРБ, которая оказывает медпомощь населению всего Любинского района. Как только узист отучится и придет на работу, аппарат УЗИ будет на месте», — добавила главный врач.
Следующий момент, на который жаловались, это самостоятельное техобслуживание автомобилей работниками скорой медицинской помощи. Но мелкосрочный ремонт, по словам Тешкиной, входит в обязанности сотрудников по условиям трудового договора. За это они получают надбавки. В полученной новой машине скорой помощи (УАЗ), которую называли холодной, уже произвели реконструкцию и замену двух отопительных радиаторов.
Руководитель Любинской ЦРБ также сообщила, как восприняла петицию, в которой требовали ее отставки:
«Ни обиду, ни злость я не чувствую. У меня стаж 32 года, я родилась в Любинском районе. Я из семьи врачей, последние девять лет работаю главным врачом. Я всех наших работников знаю, знаю их нужды и проблемы, решаю их вопросы. Но в медицине сказывается недостаток финансирования. Тем, кто пишет жалобы и петиции, я предлагаю сначала решать эти вопросы со мной. Даже мелкие вопросы они иногда освещают в СМИ. А каких-то серьезных проблем у нас я не замечаю и никакого вреда больнице не приношу».
Кстати, после написания петиции никто из сотрудников не был уволен и не получил выговоров. Наоборот часть лояльных к главврачу медиков возмутилась поднятой шумихе и написала на имя губернатора обращение, «чтобы больницу оставили в покое».
«Сейчас нам очень сложно, потому что пошли оскорбления. Из СМИ перешли на личностные — на меня лично, на мою семью, на других медработников», — резюмировала Татьяна Тешкина.
Напомним, что омский минздрав недавно поделился фактами из жизни Любинской ЦРБ, а также рассказал об укомплектованности врачами (74%), средним медперсоналом (81%) и прочими работниками (90%).