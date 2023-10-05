Никто столько денег не даст. На капремонт нашумевшей Любинской больницы нужно 212 млн

Существующие проблемы с кадрами решают следующим образом. Во-первых, 18 докторов в больнице имеют сертификаты и оказывают медицинскую помощь по нескольким направлениям. Во-вторых, к работе привлекают врачей-совместителей из Омска. В-третьих, для Любинской ЦРБ в ОмГМУ проходят обучение пять «целевиков». Трое из них осваивают специальность «лечебное дело», двое — педиатрию. В следующем году из «целевиков» коллектив больницы пополнят терапевт и два педиатра. Еще два терапевта придут работать в 2025 году.