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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

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Омский минздрав поделился фактами о жизни нашумевшей Любинской больницы

29 сентября 2023, 14:09
Фото: 1MI
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После многочисленных проверок в министерстве рассказали о результатах работы медучреждения за последние несколько лет.

Так, например, в 2023 году команда медучреждения пополнилась детским хирургом и эпидемиологом. Сейчас 14 жителей Любинского района обучаются в медицинских колледжах, по результатам профориентационной работы в 2022 году, двое из них трудоустроены в ЦРБ.

С начала года лечение в больнице прошли 3372 пациента. Медики провели 293 операций в стационаре и около 277 — в амбулаторных условиях. Более 200 000 раз жители района обращались за помощью к врачам и среднему медицинскому персоналу, также более 7500 раз к пациентам выезжали бригады скорой помощи.

За три года автопарк больницы расширился на 9 новых автомобилей — Нивы, Лады и УАЗы. Машины поступили в распоряжение медиков по программе модернизации первичного звена, сообщили в пресс-службе минздрава Омской области.

В министерстве здравоохранения также сообщили, что скоро всем заинтересованным и неравнодушным к ситуации будет доступен подробный репортаж из стен медицинского учреждения.

Омский минздрав начал проверку после массовых жалоб на работу Любинской ЦРБ
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#Омск#Омская область#Нарушения#Минздрав#Больница#Нарушение#Новости#Районная больница#Анастасия Баянова#Любинская ЦРБ
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