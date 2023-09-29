Омский минздрав поделился фактами о жизни нашумевшей Любинской больницы

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Так, например, в 2023 году команда медучреждения пополнилась детским хирургом и эпидемиологом. Сейчас 14 жителей Любинского района обучаются в медицинских колледжах, по результатам профориентационной работы в 2022 году, двое из них трудоустроены в ЦРБ.
С начала года лечение в больнице прошли 3372 пациента. Медики провели 293 операций в стационаре и около 277 — в амбулаторных условиях. Более 200 000 раз жители района обращались за помощью к врачам и среднему медицинскому персоналу, также более 7500 раз к пациентам выезжали бригады скорой помощи.
За три года автопарк больницы расширился на 9 новых автомобилей — Нивы, Лады и УАЗы. Машины поступили в распоряжение медиков по программе модернизации первичного звена, сообщили в пресс-службе минздрава Омской области.
В министерстве здравоохранения также сообщили, что скоро всем заинтересованным и неравнодушным к ситуации будет доступен подробный репортаж из стен медицинского учреждения.