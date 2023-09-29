Омский минздрав поделился фактами о жизни нашумевшей Любинской больницы

С начала года лечение в больнице прошли 3372 пациента. Медики провели 293 операций в стационаре и около 277 — в амбулаторных условиях. Более 200 000 раз жители района обращались за помощью к врачам и среднему медицинскому персоналу, также более 7500 раз к пациентам выезжали бригады скорой помощи.