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Николай Харитонов поблагодарил омских избирателей

Бывший кандидат в президенты Николай Харитонов поблагодарил омских избирателей

18 марта 2024, 13:47
Фото: Соцсети Николая Харитонова

Николай Харитонов поблагодарил омских избирателей

Политик рассказал, что не раз бывал в Омске и ценит поддержку горожан.

Кандидат от партии КПРФ, председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов занял второе место на выборах главы государства в Омской области. За него проголосовали 5,71% жителей региона. В целом по России эта цифра оказалась ниже и составила 4,32%.

Бывший претендент на место президента поблагодарил омских избирателей за поддержку и подчеркнул, что часто бывал в Омске. Слова политика передает издание «Омск-информ».

«Я не раз бывал в Омске. Благодарю всех за поддержку, пусть она не громадная, но ощутимая. Надеемся на поддержку и в будущем: впереди еще много разных выборов. Желаю омичам здоровья и счастья», — сказал Николай Харитонов.

Напомним, что сегодня стали известны окончательные результаты выборов. После обработки 100% бюллетеней Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка по России составила 77,44%.

Стали известны окончательные результаты выборов президента России
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