Бывший кандидат в президенты Николай Харитонов поблагодарил омских избирателей

Кандидат от партии КПРФ, председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов занял второе место на выборах главы государства в Омской области. За него проголосовали 5,71% жителей региона. В целом по России эта цифра оказалась ниже и составила 4,32%.