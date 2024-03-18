Бывший кандидат в президенты Николай Харитонов поблагодарил омских избирателей

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Кандидат от партии КПРФ, председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов занял второе место на выборах главы государства в Омской области. За него проголосовали 5,71% жителей региона. В целом по России эта цифра оказалась ниже и составила 4,32%.
Бывший претендент на место президента поблагодарил омских избирателей за поддержку и подчеркнул, что часто бывал в Омске. Слова политика передает издание «Омск-информ».
«Я не раз бывал в Омске. Благодарю всех за поддержку, пусть она не громадная, но ощутимая. Надеемся на поддержку и в будущем: впереди еще много разных выборов. Желаю омичам здоровья и счастья», — сказал Николай Харитонов.
Напомним, что сегодня стали известны окончательные результаты выборов. После обработки 100% бюллетеней Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка по России составила 77,44%.