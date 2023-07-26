В Омске самовыдвиженец Александров попытался снять Виталия Хоценко с выборов

В Омском областном суде поделились деталями иска, который касался выборов губернатора Омской области. Иск в суд поступил 7 июля от самовыдвиженца Юрия Александрова: он требовал признать незаконным и отменить решение Избирательной комиссии Омской области от 21 июня 2023 года о регистрации Виталия Хоценко в качестве кандидата на пост губернатора.