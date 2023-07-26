Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Изображение материала

В Омске самовыдвиженец Александров попытался снять Виталия Хоценко с выборов

26 июля 2023, 09:25
Фото: 1MI
С иском в суд обратился самовыдвиженец Юрий Александров, но ему отказали и в апелляционном суде.

В Омском областном суде поделились деталями иска, который касался выборов губернатора Омской области. Иск в суд поступил 7 июля от самовыдвиженца Юрия Александрова: он требовал признать незаконным и отменить решение Избирательной комиссии Омской области от 21 июня 2023 года о регистрации Виталия Хоценко в качестве кандидата на пост губернатора.

По мнению Александрова, Избирательная комиссия Омской области якобы допустила нарушения при регистрации Хоценко в качестве кандидата. Однако сразу же выяснилось, что исковое заявление не соответствует требованиям Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Проблема заключалась в том, что обжаловать решение Избиркома о регистрации кандидата может только уже зарегистрированный кандидат. Среди документов, которые Александров предоставил суду, подтверждения его статуса не оказалось.

В суде уточнили, что на момент подачи иска и к моменту возвращения заявителю искового заявления, 14 июля, и Александров, и Хоценко обладали статусом выдвинутых кандидатов на должность губернатора Омской области, но не статусом зарегистрированных кандидатов.

В связи с этим судья Омского областного суда определил заявление возвратить. Александров подал апелляцию, но и в Пятом апелляционном суде в Новосибирске ему отказали в удовлетворении требований и оставили в силе решение омского суда.

Напомним, на данный момент зарегистрированными кандидатами на пост губернатора Омской области являются Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин («Коммунисты России»), Максим Макаленко (ЛДПР) и самовыдвиженцы Юрий Александров, Дмитрий Гудз, Сергей Скрипаль, а также Виталий Хоценко («Единая Россия»), который является врио губернатора Омской области.

#Омск#Хоценко#Губернатор#Регистрация#Избирательная комиссия#Александров#Исковое заявление#Кандидат#Статус#Пятый апелляционный суд#Апелляция#Новосибирск#Алехин#КПРФ#Казанин#ЛДПР#Макаленко#Коммунисты России#Скрипаль#Единая Россия#Врио#Ольга Акамова
Подпишитесь
«Рейдерский» захват. В омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию
Вчера, 12:06
Глава омского депимущества Дмитрий Махиня претендует на пост мэра Томска
Сегодня, 08:40
В Нижнеомском районе в третий раз за год сменился начальник ОМВД
Сегодня, 06:39
Из Омска запустят междугородний маршрут в Одесское
Сегодня, 08:33
Виталий Хоценко высказался о судьбе Кадетского корпуса в центре Омска
Сегодня, 11:10