В Омске самовыдвиженец Александров попытался снять Виталия Хоценко с выборов

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В Омском областном суде поделились деталями иска, который касался выборов губернатора Омской области. Иск в суд поступил 7 июля от самовыдвиженца Юрия Александрова: он требовал признать незаконным и отменить решение Избирательной комиссии Омской области от 21 июня 2023 года о регистрации Виталия Хоценко в качестве кандидата на пост губернатора.
По мнению Александрова, Избирательная комиссия Омской области якобы допустила нарушения при регистрации Хоценко в качестве кандидата. Однако сразу же выяснилось, что исковое заявление не соответствует требованиям Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.
Проблема заключалась в том, что обжаловать решение Избиркома о регистрации кандидата может только уже зарегистрированный кандидат. Среди документов, которые Александров предоставил суду, подтверждения его статуса не оказалось.
В суде уточнили, что на момент подачи иска и к моменту возвращения заявителю искового заявления, 14 июля, и Александров, и Хоценко обладали статусом выдвинутых кандидатов на должность губернатора Омской области, но не статусом зарегистрированных кандидатов.
В связи с этим судья Омского областного суда определил заявление возвратить. Александров подал апелляцию, но и в Пятом апелляционном суде в Новосибирске ему отказали в удовлетворении требований и оставили в силе решение омского суда.
Напомним, на данный момент зарегистрированными кандидатами на пост губернатора Омской области являются Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин («Коммунисты России»), Максим Макаленко (ЛДПР) и самовыдвиженцы Юрий Александров, Дмитрий Гудз, Сергей Скрипаль, а также Виталий Хоценко («Единая Россия»), который является врио губернатора Омской области.