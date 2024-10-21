Иностранные языки

Изменения в ЕГЭ и сложное поступление: эксперты рассказали, что ждет абитуриентов

В связи с новыми требованиями к ЕГЭ родителям и детям предстоит серьезно задуматься о подготовке к поступлению в вузы. Объясняем, что именно изменится.