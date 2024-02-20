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В Омской области начали сбор средств на новый храм в Марьяновском районе

В Омской области начали собирать деньги на строительство нового храма в Марьяновке

20 февраля 2024, 11:51
Фото: Прокуратура Омской области

В Омской области начали сбор средств на новый храм в Марьяновском районе

Об этом сообщил настоятель храма Иерей Серафим на своей странице в соцсети.

Настоятель храма Иерей Серафим призвал всех неравнодушных к помощи после пожара. Возгорание произошло сегодня ночью и полностью уничтожило храм в Марьяновском районе.

На его месте уже запланировано возвести новую постройку, только на этот раз из камня. Однако, чтобы осуществить задуманное, необходимо больше количество средств.

«Этой ночью произошла трагедия. Храм, который мы строили последние шесть лет сгорел полностью. Митрополит Дионисий приезжал ночью, призвал не унывать, сплотиться и сказал что надо строить новый, каменный. Надеюсь что Храм будет построен. Не могу не призвать неравнодушных людей к помощи». — написал у себя на странице в соцсети Иерей Серафим, там же он указал все необходимые реквизиты.

Напомним, что пожар начался еще вчера, но потушить его смогли только к утру сегодняшнего дня. Предварительная причина возгорания, которую назвали Городу55 в МЧС — короткое замыкание электронагревательного прибора.

В МЧС назвали предварительную причину ночного пожара в храме в Марьяновке
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