Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Во время Всероссийского крестного хода в Омск прибудет чудотворная икона

В Омск прибудет чудотворная Казанская икона Божией Матери

28 мая 2024, 08:34
Фото: 1MI

Во время Всероссийского крестного хода в Омск прибудет чудотворная икона

Во время Всероссийского крестного хода в Успенский собор прибудет чудотворная Казанская икона Божией Матери.

О прибытии чудотворного образа в город сообщили в омской епархии. Известно, что Казанская икона Божией Матери будет находится в Успенском соборе 2 и 3 июня, после чего продолжит свой Всероссийский крестный ход, который начался 6 мая.

«Приглашаем вас помолиться о нашем Отечестве и приложиться к чудотворному образу», — обратились к омичам в епархии.

Встреча образа в омском соборе состоится 2 июня в 8:00 перед Божественной Литургией. После, на протяжении двух дней, священнослужители будут совершать молебны с акафистами перед иконой. Доступ к ней будет открыт 2 июня с 11:00 до 21:00 и 3 июня с 7:00 до 16:00.

Фото: Омская епархия
«Спасение от наводнения». Жители Усть-Ишима прошли крестным ходом на лодках по реке
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Храм#Икона#Новости#Омская епархия#Епархия#Крестный ход#Храмы#Иконы
Подпишитесь
Зарплаты до 55 тысяч. После смены руководителя в минтруда Омска ищут сотрудников
Сегодня, 04:35
По миллиону за сотку. Омский «Трест №4» хочет застроить часть Северных многоэтажками
Сегодня, 06:08
Прокуратура в деле. В Омске с марта не могут расселить аварийный дом на Магистральной
Сегодня, 02:59
Угрозы нет. Электроподстанцию в Усть-Ишиме удалось защитить от паводка
Сегодня, 07:13
Введено 46%. В 2024 году в Омской области построят 700 тысяч квадратных метров жилья
Сегодня, 07:07
Самокатам — нет. Омичи признались, что испытывают неприязнь к электросамокатчикам
Сегодня, 07:57
"