В Омск прибудет чудотворная Казанская икона Божией Матери

Встреча образа в омском соборе состоится 2 июня в 8:00 перед Божественной Литургией. После, на протяжении двух дней, священнослужители будут совершать молебны с акафистами перед иконой. Доступ к ней будет открыт 2 июня с 11:00 до 21:00 и 3 июня с 7:00 до 16:00.