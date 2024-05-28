В Омск прибудет чудотворная Казанская икона Божией Матери

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
О прибытии чудотворного образа в город сообщили в омской епархии. Известно, что Казанская икона Божией Матери будет находится в Успенском соборе 2 и 3 июня, после чего продолжит свой Всероссийский крестный ход, который начался 6 мая.
«Приглашаем вас помолиться о нашем Отечестве и приложиться к чудотворному образу», — обратились к омичам в епархии.
Встреча образа в омском соборе состоится 2 июня в 8:00 перед Божественной Литургией. После, на протяжении двух дней, священнослужители будут совершать молебны с акафистами перед иконой. Доступ к ней будет открыт 2 июня с 11:00 до 21:00 и 3 июня с 7:00 до 16:00.