«Это было тяжело». Инженер из Омска покорил Эльбрус

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Инженер тепловой инспекции Омск РТС Максим Шмаков покорил Эльбрус, сообщает пресс-служба компании. Путешествовать омич начал чуть больше года назад. Первый пункт — Шерегеш с высокими снежными горами.
Через три месяца Шмаков уже мчал на автомобиле по Алтайскому краю. Следующая цель — гора Эльбрус. Максим вместе с друзьями нашли подходящий тур и начали готовиться к восхождению на вершину.
Теоретическая база, физические нагрузки, навыки альпинизма и горной медицины. Помимо этого омич прошел курс по использованию ледовых инструментов и оборудования, по технике перемещения в связках, научился ходить траверсом, оборудовать станции и места страховки, отработал падение на склоне. Команда стала бегать по 21 километру без остановки, чтобы выработать выносливость.
Сначала путешественники добрались до села Тегенкели, это Приэльбрусье. Высота над уровнем моря — 1 850 метров. На второй день был шестичасовой акклиматизационный выход и подъём на высоту 2 100 метров над уровнем моря. Третий день — восхождение на гору Чегет, это 3 100 метров. Еще за два дня преодолели 4 000 метров.
Максим Шмаков говорит, плохо спал, организм все время привыкал к новым условиям. На шестой день команда дошла до «Скалы Пастухова» на высоту 4 700 метров. В ночь седьмого дня альпинисты в течение 12 часов взбирались на Эльбрус. Омич вспоминает:
«Это было тяжело, всю ночь идти в гору во всём снаряжении, недостаток кислорода, долго не можешь надышаться, из-за акклиматизации питание очень ограниченно. После всех этих испытаний мы с друзьями оказались на вершине. Это было неописуемое чувство гордости и внутреннего удовлетворения».
Отметим, Максим Шмаков — не единственный омич, кому покорился Эльбрус. Ранее мы рассказывали о восхождениях наших земляков: