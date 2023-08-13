«Это было тяжело». Инженер из Омска покорил Эльбрус

Сначала путешественники добрались до села Тегенкели, это Приэльбрусье. Высота над уровнем моря — 1 850 метров. На второй день был шестичасовой акклиматизационный выход и подъём на высоту 2 100 метров над уровнем моря. Третий день — восхождение на гору Чегет, это 3 100 метров. Еще за два дня преодолели 4 000 метров.