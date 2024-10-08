«Было совсем непросто». Омские студенты покорили вершину горы Арарат

Posted 8 октября, 12:59
Published 8 октября, 12:59
Modified 8 октября, 13:02
Updated 8 октября, 13:02
В группу омских альпинистов, которая отправилась покорять Арарат, вошли три студента СибГУФКа, а также геолог ООО «Меретояханефтегаз», ведущий инженер цеха по добыче нефти и газа Роснефти и молодой предприниматель. Сопровождал их гид и проводник горного туризма Вячеслав Камчарский.
Омичи поделились, что подъем был непростой. Уже в первый день они преодолели более восьми километров пути и забрались на высоту 3 200 метров. По словам членов группы, иногда ветер был настолько сильным, что казалось он снесет крышу палатки.
«На высоте 4 200 мы попали в довольно неприятное снежное облако, прогноз не показывал такую погоду, но вот так случилось. На этой высоте должно быть красиво, но из-за облака ничего не было видно. Непогода сделала видимость нулевой и заперла нас в укреплении. Виды потрясающие, но самое крутое — тень от Арарата», — поделились участники экспедиции с министерством спорта.
Напомним, что ранее Город55 рассказывал, как подготовиться к путешествию в горы и что стоит учесть, чтобы восхождение прошло по плану.