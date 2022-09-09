Погибший с группой туристов на Камчатке гид учился в Омске

Стали известный подробности о погибшем гиде Андрее Мищенке, который сопровождал туристов при восхождении на Ключевую сопку на Камчатке. Оказалось, что мужчина получил высшее образование в Омске. Он обучался в Омском государственном университете путей сообщения. Об этом сообщил НГС.Новосибирск.
Отметим, что гиду предъявляют обвинение по двум статьям - 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Адвокат отмечает, что уголовное дело должны прекратить в связи со смертью подозреваемого, но родственники могут настаивать на том, что он невиновен.
Напомним, что несчастный случай произошел 3 сентября. Группа из 12 альпинистов (10 туристов и два гида) поднималась на Ключевую сопку. На высоте более чем четыре километра пять человек упали в пропасть и погибли. К тем, кто выжил из группы, которая была ниже по склону, поднялся гид Андрей Мищенко. Пока пострадавшие ожидали спасателей МЧС, вместе с Андреем погибли еще три человека.
Добавим, в июле на Камчатке при крушении вертолета погиб омский биатлонист Игорь Малиновский. Он был пилотом вертолета.