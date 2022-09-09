Погибший с группой туристов на Камчатке гид учился в Омске

Напомним, что несчастный случай произошел 3 сентября. Группа из 12 альпинистов (10 туристов и два гида) поднималась на Ключевую сопку. На высоте более чем четыре километра пять человек упали в пропасть и погибли. К тем, кто выжил из группы, которая была ниже по склону, поднялся гид Андрей Мищенко. Пока пострадавшие ожидали спасателей МЧС, вместе с Андреем погибли еще три человека.