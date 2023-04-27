«Трупный запах и помет». Омичи пожаловались на голубей, расплодившихся на чердаке

Местные жители беспокоятся о своем здоровье, так как птицы могут быть переносчиками инфекций. Под постом омичи сообщили, что аналогичная ситуация складывается и в других домах. В частности на лицах Химиков, 6/1 и Гашека, 6. Сотрудники Госжилинспекции рассказали, что необходимо делать.