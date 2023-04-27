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«Трупный запах и помет». Омичи пожаловались на голубей, расплодившихся на чердаке

27 апреля 2023, 08:49
Фото: 1MI
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Омичи рассказали об антисанитарии на чердаках и в подъездах из-за голубей

Люди беспокоятся за свое здоровье, так как голуби могут быть переносчиками инфекций.

Жители Омска рассказали об антисанитарии на чердаке и в подъездах в доме №2а по улице Королева. Виной всему голуби, птицы селятся под крышей дома. Пост с описанием проблемы разместили сегодня, 27 апреля, в паблике «ЧП Омск».

«Третий год обращаемся по вопросу нахождения голубей под крышей дома. Голуби живут, размножаются. Образуется скопление помета, мертвых птиц и птенцов. Сейчас идет период вылупления. Каждое лето невозможно находиться дома. Трупный запах, скопление помета на площадке. При плюсовой температуре мухи облепляют стены дома балконов и окна», — рассказала пользовательница Вконтакте, подписанная как Светлана Лана.

Местные жители беспокоятся о своем здоровье, так как птицы могут быть переносчиками инфекций. Под постом омичи сообщили, что аналогичная ситуация складывается и в других домах. В частности на лицах Химиков, 6/1 и Гашека, 6. Сотрудники Госжилинспекции рассказали, что необходимо делать.

«По законодательству специалистами Госжилинспекции Омской области проводится проверка достоверности информации в обращении собственников. С этой целью направляется запрос в УК. Решение о назначении контрольно-надзорных мероприятий принимается в случае подтверждения нарушений, которые были описаны гражданами», — сообщили в ведомстве.

Оставить жалобу можно на сайте ГИС ЖКХ.

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#Евгений Игишев#Голуби#Госжилинспекция#Антисанитария#Город#Общество#ЖКХ#Омск
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