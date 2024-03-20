Одет в красный костюмчик. В Омске потерялся ручной голубь, который отзывается на имя

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В паблике «Голос Омска» появилось интересное объявление. Омич потерял ручного голубя, птица в красном костюмчике пропала несколько дней назад в районе улиц Дмитриева и Крупской на Левом берегу после тренировки полета.
Автор поста отмечает, что голубь отличается сообразительностью, откликается на имя Себас, а также понимает команду «ко мне» и жест похлопывание по руке.
«Потерялся домашний голубь. Три дня не возвращается домой, обычно достаточно менее суток. Особые приметы: красное кольцо на левой лапе, белое кольцо на правой лапе, был в красном комбинезоне, но мог его снять», — рассказал хозяин.
К публикации омич прикрепил фотографию домашнего голубя.