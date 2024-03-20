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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В Омске потерялся ручной голубь, который понимает команды и отзывается на имя

Одет в красный костюмчик. В Омске потерялся ручной голубь, который отзывается на имя

20 марта 2024, 12:49
Фото: 1MI

В Омске потерялся ручной голубь, который понимает команды и отзывается на имя

Птица пропала в районе улиц Дмитриева и Крупской на Левом берегу, там она тренировалась летать.

В паблике «Голос Омска» появилось интересное объявление. Омич потерял ручного голубя, птица в красном костюмчике пропала несколько дней назад в районе улиц Дмитриева и Крупской на Левом берегу после тренировки полета.

Автор поста отмечает, что голубь отличается сообразительностью, откликается на имя Себас, а также понимает команду «ко мне» и жест похлопывание по руке.

«Потерялся домашний голубь. Три дня не возвращается домой, обычно достаточно менее суток. Особые приметы: красное кольцо на левой лапе, белое кольцо на правой лапе, был в красном комбинезоне, но мог его снять», — рассказал хозяин.

К публикации омич прикрепил фотографию домашнего голубя.

Фото: Скриншот паблика «Голос Омска»
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#Омск#Омская область#Голубь#Новости#Голуби#Птица#Птицы#Анастасия Баянова#Домашняя птица#Домашний голубь
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