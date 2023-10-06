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Стало известно, от чего погибли омские голуби на территории природного комплекса

Стало известно, от чего погибли омские голуби на территории природного комплекса

6 октября 2023, 10:49
Фото: 1MI
Результаты анализа вскрытия птиц огласило БУ «Управление по охране животного мира».

В ходе исследования ветеринарная лаборатория исключила вирусные, бактериальные и паразитарные заболевания у погибших голубей, также в отобранной патологическом материале не были обнаружены пестициды.

Исследование патологоанатома показало, что смерть птиц наступила в результате остановки сердца. Произошла она на фоне механических повреждений, полученных при жизни и является причиной смерти.

В пресс-службе Управления по охране животного мира напомнили, что птицы были найдены во время планового обхода территории природного рекреационного комплекса «Старозагородный». Патологический материал был оперативно направлен в БУ Омской области «Омская областная ветеринарная лаборатория» для проведения анализа и выявления причины смерти.

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#Омск#Омская область#Голубь#Новости#Голуби#Птица#Птицы#Анастасия Баянова
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