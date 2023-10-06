Стало известно, от чего погибли омские голуби на территории природного комплекса

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В ходе исследования ветеринарная лаборатория исключила вирусные, бактериальные и паразитарные заболевания у погибших голубей, также в отобранной патологическом материале не были обнаружены пестициды.
Исследование патологоанатома показало, что смерть птиц наступила в результате остановки сердца. Произошла она на фоне механических повреждений, полученных при жизни и является причиной смерти.
В пресс-службе Управления по охране животного мира напомнили, что птицы были найдены во время планового обхода территории природного рекреационного комплекса «Старозагородный». Патологический материал был оперативно направлен в БУ Омской области «Омская областная ветеринарная лаборатория» для проведения анализа и выявления причины смерти.