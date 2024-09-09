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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Из-за мощной магнитной бури омичи могут увидеть полярное сияние

В небе над Омском из-за мощной бури может появиться полярное сияние

9 сентября 2024, 13:04
Фото: Изображение Midjourney

Из-за мощной магнитной бури омичи могут увидеть полярное сияние

Природное явление ожидается во вторник.

Омичи снова могут увидеть полярное сияние. Об этом жителей региона предупредил директор планетария Владимир Крупко. Явление можно будет наблюдать, поскольку произойдет геомагнитная буря.

«На вчерашних фотографиях Солнца обнаружено облако плазмы, движущееся к Земле. Предполагается, что оно прибудет в поздние часы 10 сентября. Удар может спровоцировать геомагнитную бурю класса G2 с полярными сияниями, видимыми невооруженным глазом. Не забываем, что это только прогноз и надеемся на хорошую погоду», — рассказал Крупко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Город55 рассказывал, что вечером 10 сентября на Омскую область обрушится сильная магнитная буря. Она продлится почти сутки. Как буря повлияет на горожан, читайте в нашем материале.

Ученые ждут мощную магнитную бурю: как она повлияет на омичей
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#Ольга Скворцова#Общество#Омск#Владимир Крупко#Солнце#Полярное сияние#Геомагнитная буря
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