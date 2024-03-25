Правда, красиво? Полярное сияние запечатлели в небе над Омской областью

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Накануне в сообществе «Полярные сияния в Омске. Мониторинг. Оповещение» сообщили, что в ночь с 24 на 25 марта в регионе ожидается геомагнитная буря и полярные сияния.
«23 марта на Солнце произошла сильная вспышка, и к Земле летит мощный выброс плазмы. Могут появиться яркие сияния. На фото видна группа пятен почти по центру Солнца, которая стала источником вспышки. И сами зарегистрированные вспышки на других фото. Правда, красиво?», — уточнили в группе.
После этого, около часа ночи, в группе появился новый пост. Омичей предупредили о начале магнитной бури, которую оценили как G3 (сильную). Однако облачность, к сожалению, уже не в первый раз мешает увидеть северное сияние.
Сегодня, 25 марта, в телеграм-канале «Омский новостной поезд» все же опубликовали фото северного сияния, которое было видно на территории области.
Ранее над Омском пролетела зеленая комета Нишимура, которая получила название «дьявольской» из-за вспышек, похожих на рога. Ученые утверждают, что это не представляет опасности и не является чем-то страшным.