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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

полярное сияние

Правда, красиво? Полярное сияние запечатлели в небе над Омской областью

25 марта 2024, 06:55
Фото: Максим Акимов / Inside OWSK / Предоставлено Городу55
полярное сияние

Из-за сильной магнитной бури омичи могли наблюдать полярное сияние

Прошедшей ночью полярное сияние возникло из-за магнитной бури уровня G3.

Накануне в сообществе «Полярные сияния в Омске. Мониторинг. Оповещение» сообщили, что в ночь с 24 на 25 марта в регионе ожидается геомагнитная буря и полярные сияния.

«23 марта на Солнце произошла сильная вспышка, и к Земле летит мощный выброс плазмы. Могут появиться яркие сияния. На фото видна группа пятен почти по центру Солнца, которая стала источником вспышки. И сами зарегистрированные вспышки на других фото. Правда, красиво?», — уточнили в группе.
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скриншотскриншот
скриншот
Фото: Сообщество «Полярные сияния в Омске. Мониторинг. Оповещение.»

После этого, около часа ночи, в группе появился новый пост. Омичей предупредили о начале магнитной бури, которую оценили как G3 (сильную). Однако облачность, к сожалению, уже не в первый раз мешает увидеть северное сияние.

Сегодня, 25 марта, в телеграм-канале «Омский новостной поезд» все же опубликовали фото северного сияния, которое было видно на территории области.

скриншотскриншот
скриншот
Фото: Телеграм-канал «Омский новостной поезд»

Ранее над Омском пролетела зеленая комета Нишимура, которая получила название «дьявольской» из-за вспышек, похожих на рога. Ученые утверждают, что это не представляет опасности и не является чем-то страшным.

Магнитные бури: какие бывают и чем опасны
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Новости#Солнце#Фотографии#Геомагнитная буря#Вспышка
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