Светло как днем. Жители Омской области любовались последствиями магнитной бури

Фотографии получились завораживающие, но красота явления не исключает того, что метеозависимым людям пришлось справляться с мигренями. Также на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ сообщается, что еще одна магнитная буря произошла сегодня, с 6 до 9 утра, а следующую ждут 18 февраля, с утра и до обеда. Всплеск активности Солнца снова может подарить наблюдателям незабываемое зрелище, а чувствительным омичам — головную боль.