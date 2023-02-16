Светло как днем. Жители Омской области любовались последствиями магнитной бури

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Вспышка с приличным выбросом корональной массы произошла еще 11 февраля. И лишь вечером 15 февраля выброс достиг Земли, вызвав геомагнитную бурю, как сообщили в группе «Астрономические наблюдения в Омске» Астрономам удалось запечатлеть полярное сияние на нашей широте, в Саргатском районе.
Фотографии получились завораживающие, но красота явления не исключает того, что метеозависимым людям пришлось справляться с мигренями. Также на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ сообщается, что еще одна магнитная буря произошла сегодня, с 6 до 9 утра, а следующую ждут 18 февраля, с утра и до обеда. Всплеск активности Солнца снова может подарить наблюдателям незабываемое зрелище, а чувствительным омичам — головную боль.