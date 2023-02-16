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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Светло как днем. Жители Омской области любовались последствиями магнитной бури

16 февраля 2023, 09:03
Фото: 1MI
иллюстрация

Сильная вспышка на Солнце позволила омским астрономам запечатлеть полярное сияние

Сбывается прогноз по магнитным бурям. На широту Омской области доходит не только полярное сияние, но и опасность мигреней.

Вспышка с приличным выбросом корональной массы произошла еще 11 февраля. И лишь вечером 15 февраля выброс достиг Земли, вызвав геомагнитную бурю, как сообщили в группе «Астрономические наблюдения в Омске» Астрономам удалось запечатлеть полярное сияние на нашей широте, в Саргатском районе.

Фотографии получились завораживающие, но красота явления не исключает того, что метеозависимым людям пришлось справляться с мигренями. Также на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ сообщается, что еще одна магнитная буря произошла сегодня, с 6 до 9 утра, а следующую ждут 18 февраля, с утра и до обеда. Всплеск активности Солнца снова может подарить наблюдателям незабываемое зрелище, а чувствительным омичам — головную боль.

Фото: Милена Пономарева / скриншот сообщества Астрономические наблюдения в Омске
В феврале на Землю обрушатся несколько магнитных бурь
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#Омск#Дарья Зыкова#Астрономия#Полярное сияние#Геомагнитная буря#Вспышки на солнце#Небо#Атмосферные явления#Новости#Омская область#Саргатский район
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