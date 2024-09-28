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ФАС

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Сентябрь
Слишком дорого. Цены на мясо, хлеб и молоко проверят в ФАС
28 сентября, 12:05
«Люди — „новая нефть“». Услуги ЖКХ подорожали в два раза, и тарифы поднимут еще
4 сентября, 15:06
Август
ФАС отклонила жалобу подрядчика, проигравшего аукцион на ремонт омского моста
28 августа, 11:18
Капремонт моста у Телецентра в Омске рискует сорваться из-за жалобы в ФАС
20 августа, 05:09
Июнь
Вмешалась ФАС. Жители Омской области переплатили за электроэнергию почти миллиард руб
4 июня, 02:58

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