Слишком дорого. Цены на мясо, хлеб и молоко проверят в ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала масштабную проверку цен на социально значимые продукты в 14 федеральных торговых сетях. Под пристальное внимание специалистов попадутся хлебобулочные изделия, молочные продукты и все виды мяса, в том числе необходимое для борща. В пресс-службе рассказали, что запросы направили в 14 продуктовых сетей, это «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Ашан», «Лента» и другие.