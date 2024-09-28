Слишком дорого. Цены на мясо, хлеб и молоко проверят в ФАС

Posted 28 сентября, 12:05
Published 28 сентября, 12:05
Modified 28 сентября, 12:13
Updated 28 сентября, 12:13
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала масштабную проверку цен на социально значимые продукты в 14 федеральных торговых сетях. Под пристальное внимание специалистов попадутся хлебобулочные изделия, молочные продукты и все виды мяса, в том числе необходимое для борща. В пресс-службе рассказали, что запросы направили в 14 продуктовых сетей, это «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Ашан», «Лента» и другие.
Руководители сетей составят отчеты о динамике цен на закупку, розницу, объемах поставляемого товара, сроках реализации продуктов. Также требуется информация о структуре розничных цен и факторах, влияющих на разницу между розничной и отпускной ценой производителя.
В ФАС проверят, обоснован ли рост цен на указанные продукты, которые ежедневно появляются на столах россиян. Если выяснится, что цены подняли несправедливо, то в отношении торговых сетей примут меры.
Ранее Город55 писал о случае в омской школе. Посреди учебного дня ученики нашли в компоте маленького червяка. Администрация города организовала проверку по факту случившегося.
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