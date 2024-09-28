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Posted 28 сентября, 12:05

Published 28 сентября, 12:05

Modified 28 сентября, 12:13

Updated 28 сентября, 12:13

Иллюстрация

Слишком дорого. Цены на мясо, хлеб и молоко проверят в ФАС

28 сентября 2024, 12:05
Фото: 1MI
Иллюстрация

Антимонопольщики проверят цены на мясо, хлеб и молоко в магазинах

Если окажется, что цены подняли несправедливо, ФАС будет разбираться и принимать меры.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала масштабную проверку цен на социально значимые продукты в 14 федеральных торговых сетях. Под пристальное внимание специалистов попадутся хлебобулочные изделия, молочные продукты и все виды мяса, в том числе необходимое для борща. В пресс-службе рассказали, что запросы направили в 14 продуктовых сетей, это «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Ашан», «Лента» и другие.

Руководители сетей составят отчеты о динамике цен на закупку, розницу, объемах поставляемого товара, сроках реализации продуктов. Также требуется информация о структуре розничных цен и факторах, влияющих на разницу между розничной и отпускной ценой производителя.

В ФАС проверят, обоснован ли рост цен на указанные продукты, которые ежедневно появляются на столах россиян. Если выяснится, что цены подняли несправедливо, то в отношении торговых сетей примут меры.

Ранее Город55 писал о случае в омской школе. Посреди учебного дня ученики нашли в компоте маленького червяка. Администрация города организовала проверку по факту случившегося.

#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Россия#Мясо#Цены#Продукты#Хлеб#Новости#Молоко#ФАС
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