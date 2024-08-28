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Updated Сегодня, 11:24

иллюстрация

ФАС отклонила жалобу подрядчика, проигравшего аукцион на ремонт омского моста

28 августа 2024, 11:18
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В ФАС отклонили жалобу «РусРемСтроя», претендовавшего на ремонт моста в Омске

Подрядчиком, от которого будет зависеть капремонт моста 60-летия ВЛКСМ, останется ООО «СтройТраст» — антимонопольная служба признала жалобу конкурента необоснованной.

Об этом сегодня, 28 августа, сообщил «Вечерний Омск», ссылаясь на пресс-службу ведомства. Как отмечается в сообщении, жалобу ООО «РусРемСтрой» из Казани оставили без удовлетворения — по причине ее необоснованности.

Напомним, причиной жалобы стало отклонение заявки компании на участие в торгах — это произошло из-за отсутствия у «РусРемСтроя» исполненного договора ремонта автомобильной дороги Москва-Казань, что повлияло на решение комиссии по закупкам — там посчитали, что у компании нет необходимого опыта. Но, по словам представителей «РусРемСтроя», работы велись по договору субподряда, а значит необходимый опыт у них точно имеется.

Отметим, что подрядчиком на ремонт моста 60-летия ВЛКСМ была выбрана компания «Стройтраст» — сумму всех работ оценили в 2,7 млрд рублей. К слову, ранее эта же компания занималась и реконструкцией Ленинградского моста.

Капремонт моста у Телецентра в Омске рискует сорваться из-за жалобы в ФАС
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#Илья Скобин#Ремонт#Омск#Реконструкция#Мост#Аукцион#Ленинградский мост#Подрядчик#Торги#Новости#Компания#Жалоба#Договор#Казань#ФАС#ВЛКСМ
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