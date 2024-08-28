ФАС отклонила жалобу подрядчика, проигравшего аукцион на ремонт омского моста

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Об этом сегодня, 28 августа, сообщил «Вечерний Омск», ссылаясь на пресс-службу ведомства. Как отмечается в сообщении, жалобу ООО «РусРемСтрой» из Казани оставили без удовлетворения — по причине ее необоснованности.
Напомним, причиной жалобы стало отклонение заявки компании на участие в торгах — это произошло из-за отсутствия у «РусРемСтроя» исполненного договора ремонта автомобильной дороги Москва-Казань, что повлияло на решение комиссии по закупкам — там посчитали, что у компании нет необходимого опыта. Но, по словам представителей «РусРемСтроя», работы велись по договору субподряда, а значит необходимый опыт у них точно имеется.
Отметим, что подрядчиком на ремонт моста 60-летия ВЛКСМ была выбрана компания «Стройтраст» — сумму всех работ оценили в 2,7 млрд рублей. К слову, ранее эта же компания занималась и реконструкцией Ленинградского моста.