ФАС отклонила жалобу подрядчика, проигравшего аукцион на ремонт омского моста

Напомним, причиной жалобы стало отклонение заявки компании на участие в торгах — это произошло из-за отсутствия у «РусРемСтроя» исполненного договора ремонта автомобильной дороги Москва-Казань, что повлияло на решение комиссии по закупкам — там посчитали, что у компании нет необходимого опыта. Но, по словам представителей «РусРемСтроя», работы велись по договору субподряда, а значит необходимый опыт у них точно имеется.