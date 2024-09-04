«Люди — „новая нефть“». Услуги ЖКХ подорожали в два раза, и тарифы поднимут еще

Например, пенсионерка из Москвы спустя два месяца вернулась домой с дачи и была шокирована. Если еще в июне она платила за газ 160 рублей, то уже в августе ей насчитали 483 рубля. Но это еще мелочи по сравнению со стоимостью всей коммуналки. До июня за отопление, холодную и горячую воду, вывоз мусора, общедомовые расходы и газ она платила 4,5 тысячи рублей в месяц. В августовском счете пенсионерке насчитали 9882 рубля 16 копеек. Сумма выросла буквально в два раза.