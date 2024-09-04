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Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

«Люди — „новая нефть“». Услуги ЖКХ подорожали в два раза, и тарифы поднимут еще

«Люди — „новая нефть“». Услуги ЖКХ подорожали в два раза, и тарифы поднимут еще

4 сентября 2024, 15:06
Фото: 1MI
С 1 июля впервые за полтора года подорожала коммуналка. Но горожане не ожидали, что платежи вырастут настолько.

С июля 2024 года омичи столкнулись с плановым повышением коммунальных услуг. До этого тарифы на газ, воду, свет не поднимали больше полутора лет. В среднем жителям обещали, что они будут платить на 14% больше, но в отдельных населенных пунктах Омской области расходы могли вырасти и на 19,6%. Такие данные указаны в распоряжении, которое подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как выросли тарифы?

С июля абоненты «ОмскВодоканала» платят за кубометр питьевой воды 24,37 рубля вместо 21,65, а за водоотведение — 28,03 рубля за кубометр (вместо 25,26 рублей). На 30-44 копейки подорожало электричество. Базовый тариф за газовые плиты теперь стоит 5,58 руб./кВт·ч. Для обладателей электроплиты стоимость единицы электроэнергии выросла на 30 копеек и составила 3,90 рубля.

А розничная стоимость природного газа осталась на прежнем уровне. Один кубометр голубого топлива обходится омичам от 6,32 до 10,21 рубля (с декабря 2022 года).

Однако правительство посчитало такой рост цен незначительным и предложило поднять тарифы на ЖКУ еще на 12,6%. Это должно произойти во второй половине 2025 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Региональной энергетической комиссии Омской области.

«В целях стабильной динамики роста платы за коммунальные услуги предлагаю установить в отношении Омской области на 2025 год средний индекс в размере 12,6% и предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям региона от величины указанного индекса в размере 4,4%», — говорится в письме за подписью исполняющего обязанности губернатора Омской области Рустама Мингазова.

Услуги ЖКХ подорожали вдвое

После лета и сезона отпусков многие граждане вернулись к привычной жизни и обратили внимание на квитанции, которые разослали коммунальные службы. Оказалось, что оплата в среднем выросла в два раза, пишут «Новые Известия».

Например, пенсионерка из Москвы спустя два месяца вернулась домой с дачи и была шокирована. Если еще в июне она платила за газ 160 рублей, то уже в августе ей насчитали 483 рубля. Но это еще мелочи по сравнению со стоимостью всей коммуналки. До июня за отопление, холодную и горячую воду, вывоз мусора, общедомовые расходы и газ она платила 4,5 тысячи рублей в месяц. В августовском счете пенсионерке насчитали 9882 рубля 16 копеек. Сумма выросла буквально в два раза.

Квитанция за газ в августе 2024 года в МосквеКвитанция за газ в августе 2024 года в Москве
Квитанция за газ в августе 2024 года в Москве
Фото: 1MI

Еще одна жалоба поступила от жительницы Костромы Оксаны. По ее словам, сильнее всего там подорожали газ и электричество. За газ теперь придется отдавать 290 рублей вместо 197 рублей, а также дополнительно платить за техобслуживание газового оборудования 2837 рублей. Счет за электричество стал выше на 1000 рублей. Получилось, что в июньской квитанции все услуги ЖКХ она отдала 3850 рублей, а за июль — 8257 рублей.

Отметим, что регионы могут пожаловаться в ФАС на свое сложное материальное положение. Тогда можно рассчитывать на поблажки.

Регионы могут обратиться в ФАС, которая следит за тарифами, и, пожаловавшись на свое тяжелое материальное положение, получить поблажки.

«Рынок управления домами и рынок ресурсов в значительной степени — местная региональная власть. Им нужна подкормка. Им ее дали. Люди — „новая нефть“. Если раньше власть получала доходы от нефти и газа, наполняла национальные проекты, она не лезла в карман гражданина. Сегодня разрешили лезть в карман гражданина», — рассказал глава Жилищного союза Москвы.
В Омске с 4 сентября проезд в маршрутках подорожает до 40 рублей
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#Ольга Скворцова#Общество#ЖКХ#Омск#Повышение цен#Пенсионеры#Электричество#Тарифы#Коммунальные услуги#Газ#ФАС
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