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Электропроводка

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Октябрь
Спасли трех детей. В Омске загорелась квартира в пятиэтажке
10 октября, 06:41
В ближайшие дни. Омичам рассказали о сроках включения газа на Поселковых
10 октября, 06:16
Сентябрь
Два зала на 130 мест. В Омске продают развлекательный комплекс за 14,5 млн рублей
24 сентября, 07:11
Трагедия в Таврическом. Мужчина погиб при установке газового котла
В Омской области 54-летний мужчина погиб от удара током во время установки газового котла в своей квартире. Следственный комитет приступил к расследованию.
16 сентября, 11:53
Июль
Сгорели заживо. В омском селе при пожаре в частном доме погибли пожилые супруги
17 июля, 06:54
Май
Вспыхнула электропроводка. В Омске при пожаре в частном доме погибли маленькие дети
29 мая, 05:52

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