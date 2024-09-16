Трагедия в Таврическом. Мужчина погиб при установке газового котла

Posted 16 сентября, 11:53
Published 16 сентября, 11:53
Modified 16 сентября, 11:55
Updated 16 сентября, 11:55
В Омской области ведется расследование трагического инцидента, произошедшего в поселке Таврическое. 14 сентября был найден погибшим 54-летний мужчина. По предварительным данным, он получил смертельный удар током во время установки газового котла, заменяя старую печь.
Следственный комитета уже приступил к расследованию, чтобы установить все подробности и обстоятельства случившегося. Следователи будут изучать не только технические аспекты установки котла, но и то, насколько были соблюдены правила безопасности при работе с электропроводкой. По результатам расследования будет принято процессуальное решение, которое определит дальнейшие действия следственных органов.
Как ранее рассказывал Город55, житель Омской области в состоянии алкогольного опьянения убил знакомого своей жены из-за ревности.