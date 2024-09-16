Трагедия в Таврическом. Мужчина погиб при установке газового котла

Следственный комитета уже приступил к расследованию, чтобы установить все подробности и обстоятельства случившегося. Следователи будут изучать не только технические аспекты установки котла, но и то, насколько были соблюдены правила безопасности при работе с электропроводкой. По результатам расследования будет принято процессуальное решение, которое определит дальнейшие действия следственных органов.