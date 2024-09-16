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Posted 16 сентября, 11:53

Published 16 сентября, 11:53

Modified 16 сентября, 11:55

Updated 16 сентября, 11:55

В Омской области мужчина погиб при установке газового котла

Трагедия в Таврическом. Мужчина погиб при установке газового котла

16 сентября 2024, 11:53
Фото: 1MI

В Омской области мужчина погиб при установке газового котла

В Омской области 54-летний мужчина погиб от удара током во время установки газового котла в своей квартире. Следственный комитет приступил к расследованию.

В Омской области ведется расследование трагического инцидента, произошедшего в поселке Таврическое. 14 сентября был найден погибшим 54-летний мужчина. По предварительным данным, он получил смертельный удар током во время установки газового котла, заменяя старую печь.

Следственный комитета уже приступил к расследованию, чтобы установить все подробности и обстоятельства случившегося. Следователи будут изучать не только технические аспекты установки котла, но и то, насколько были соблюдены правила безопасности при работе с электропроводкой. По результатам расследования будет принято процессуальное решение, которое определит дальнейшие действия следственных органов.

Как ранее рассказывал Город55, житель Омской области в состоянии алкогольного опьянения убил знакомого своей жены из-за ревности.

Застолье закончилось трагедией. Житель Омской области из ревности убил знакомого
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Безопасность#Расследование#Трагедия#Погибший#Электропроводка#Смертельный удар током#Установка газового котла#Таврическое
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