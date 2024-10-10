В ближайшие дни. Омичам рассказали о сроках включения газа на Поселковых

Мэр Омска Сергей Шелест в в эфире передачи «Прямой разговор» на 12 канале рассказал, когда на улице 1-я Поселковая появится газ. Один из вопросов жителей касался ситуации в Советском округе. Как рассказали жильцы, прошло две недели, а газоснабжение так и не восстановили. При этом в домах старая электропроводка, и жильцы боятся пользоваться большим количеством электроприборов.