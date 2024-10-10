В ближайшие дни. Омичам рассказали о сроках включения газа на Поселковых

Posted 10 октября, 06:16
Published 10 октября, 06:16
Modified 10 октября, 06:27
Updated 10 октября, 06:27
Мэр Омска Сергей Шелест в в эфире передачи «Прямой разговор» на 12 канале рассказал, когда на улице 1-я Поселковая появится газ. Один из вопросов жителей касался ситуации в Советском округе. Как рассказали жильцы, прошло две недели, а газоснабжение так и не восстановили. При этом в домах старая электропроводка, и жильцы боятся пользоваться большим количеством электроприборов.
«Губернатор держит эту ситуацию на контроле. Значит, вовремя не провели техническую экспертизу устройства и газгольдеров, и по решению суда в части домов их деятельность прекратили. На сегодня все экспертизы проведены, в судах приняли решение о возобновлении подачи газа. Думаю, что это произойдет в ближайшие дни, в крайнем случае, в понедельник», — рассказал Сергей Шелест.
Напомним, что жители домов 1А, 1Б, 3, 3А, 5 по адресу 1 Поселковая, а также дома 8 и 9 на 6-м кирпичном заводе резко остались без газоснабжения, а в качестве временной меры людям посоветовали позаботиться о себе собственными силами и приобрести электроплитки. Соответствующее объявление жильцы заметили на дверях подъезда. Тогда в омской областной газовой компании Городу55 рассказывали, что газ включат нескоро.