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Posted 10 октября, 06:16

Published 10 октября, 06:16

Modified 10 октября, 06:27

Updated 10 октября, 06:27

Мэр Омска рассказал, когда на 1-й Поселковой включат газоснабжение

В ближайшие дни. Омичам рассказали о сроках включения газа на Поселковых

10 октября 2024, 06:16
Фото: 1MI

Мэр Омска рассказал, когда на 1-й Поселковой включат газоснабжение

На этой неделе должны возобновить подачу газа в несколько квартир Советского округа, которые находятся на улице 1-я Поселковая.

Мэр Омска Сергей Шелест в в эфире передачи «Прямой разговор» на 12 канале рассказал, когда на улице 1-я Поселковая появится газ. Один из вопросов жителей касался ситуации в Советском округе. Как рассказали жильцы, прошло две недели, а газоснабжение так и не восстановили. При этом в домах старая электропроводка, и жильцы боятся пользоваться большим количеством электроприборов.

«Губернатор держит эту ситуацию на контроле. Значит, вовремя не провели техническую экспертизу устройства и газгольдеров, и по решению суда в части домов их деятельность прекратили. На сегодня все экспертизы проведены, в судах приняли решение о возобновлении подачи газа. Думаю, что это произойдет в ближайшие дни, в крайнем случае, в понедельник», — рассказал Сергей Шелест.

Напомним, что жители домов 1А, 1Б, 3, 3А, 5 по адресу 1 Поселковая, а также дома 8 и 9 на 6-м кирпичном заводе резко остались без газоснабжения, а в качестве временной меры людям посоветовали позаботиться о себе собственными силами и приобрести электроплитки. Соответствующее объявление жильцы заметили на дверях подъезда. Тогда в омской областной газовой компании Городу55 рассказывали, что газ включат нескоро.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Россия#Жители#Новости#Сергей Шелест#Судебное решение#Советский округ#Газоснабжение#Омская областная газовая компания#Электропроводка
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