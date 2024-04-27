Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

иллюстрация

Сохранить и приумножить. В части районов Омской области запретили охотничий промысел

27 апреля 2024, 12:36
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области запретили охоту на территории девяти районов

Любителям охоты стоит быть внимательнее — зоны охраны располагаются на территории общедоступных угодий.

Минприроды Омской области сообщило о создании сразу 10 специальных зон, где запрещается добыча животных — это сделано для сохранения и приумножения охотничьих ресурсов региона.

Стоит отметить, что на подобных территориях под временным запретом находятся все виды охоты (от любительской до спортивной и промысловой) на определенные виды дичи. Но, как сегодня стало известно, на территории 3-х таких специальных зон охота будет запрещена на целый год (в Азовском, Омском и Таврическом районах).

Ознакомиться с расположением ЗООР-ов можно на картах ниже:

Зоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской областиЗоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской области
Зоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской областиЗоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской области
Зоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской областиЗоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской области
Зоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской областиЗоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской области
Зоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской областиЗоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской области
Зоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской областиЗоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской области
Зоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской областиЗоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской области
Зоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской областиЗоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской области
Зоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской областиЗоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской области
Зоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской областиЗоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской области
Зоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской областиЗоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской области
Зоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской области
Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Омской области

Что касается сроков ограничений, то с 1 по 16 июня категорически запрещена охота на пернатую дичь на территории зон охраны, расположенных в Калачинском, Нововаршавском и Одесском районах, а так же в пределах Полтавского, Русско-Полянского и Шербакульского муниципальных районов.

Напомним, ранее Город55 сообщал о начале сезона охоты на уток и гусей — он стартовал 24 апреля.

Сезон охоты. С завтрашнего дня в Омской области разрешат отстреливать гусей и уток
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Омск#Минприроды#Охота#Новости#Ограничения#Запрет#Добыча
Подпишитесь
Поднялась на метр за сутки. На севере Омской области жителей эвакуируют из-за паводка
Сегодня, 07:12
Жителям Омской области рассказали, ждать ли тепло в мае 2024 года
Вчера, 21:51
Мешает пройти к пляжу: омичи пожаловались на новый павильон возле «Хуторка»
Сегодня, 05:22
Сменил сферу. Пилот севшего в поле рейса Сочи — Омск начал работать таксистом
Сегодня, 09:42
Стала известна дата открытия пляжей в Омске
Сегодня, 08:15
В Омской области увеличили оклады врачам и медработникам
Сегодня, 09:07
"