Сохранить и приумножить. В части районов Омской области запретили охотничий промысел

Стоит отметить, что на подобных территориях под временным запретом находятся все виды охоты (от любительской до спортивной и промысловой) на определенные виды дичи. Но, как сегодня стало известно, на территории 3-х таких специальных зон охота будет запрещена на целый год (в Азовском, Омском и Таврическом районах).