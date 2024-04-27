Сохранить и приумножить. В части районов Омской области запретили охотничий промысел

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Минприроды Омской области сообщило о создании сразу 10 специальных зон, где запрещается добыча животных — это сделано для сохранения и приумножения охотничьих ресурсов региона.
Стоит отметить, что на подобных территориях под временным запретом находятся все виды охоты (от любительской до спортивной и промысловой) на определенные виды дичи. Но, как сегодня стало известно, на территории 3-х таких специальных зон охота будет запрещена на целый год (в Азовском, Омском и Таврическом районах).
Ознакомиться с расположением ЗООР-ов можно на картах ниже:
Что касается сроков ограничений, то с 1 по 16 июня категорически запрещена охота на пернатую дичь на территории зон охраны, расположенных в Калачинском, Нововаршавском и Одесском районах, а так же в пределах Полтавского, Русско-Полянского и Шербакульского муниципальных районов.
Напомним, ранее Город55 сообщал о начале сезона охоты на уток и гусей — он стартовал 24 апреля.