Грозит срок. В Омской области задержали четырех рыбаков, ловивших краснокнижную рыбу

В Усть-Ишимском районе полицейские поймали четырех рыбаков, нарушающих закон. Первый случай произошел на Иртыше около нефтебазы. Там двое мужчин ловили рыбу с помощью запрещенных приспособлений. В результате они поймали четыре сибирских осетра, которые занесены в Красную книгу РФ. По этому факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. Материальный ущерб от такой рыбалки составил 1 925 000 рублей.