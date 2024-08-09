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В Омской области задержали четырех рыбаков, ловивших рыбу из Красной книги

Грозит срок. В Омской области задержали четырех рыбаков, ловивших краснокнижную рыбу

9 августа 2024, 11:46
Фото: 1MI

В Омской области задержали четырех рыбаков, ловивших рыбу из Красной книги

Региональный следственный комитет возбудил три уголовных дела на омичей, незаконно ловивших краснокнижных осетров.

В Усть-Ишимском районе полицейские поймали четырех рыбаков, нарушающих закон. Первый случай произошел на Иртыше около нефтебазы. Там двое мужчин ловили рыбу с помощью запрещенных приспособлений. В результате они поймали четыре сибирских осетра, которые занесены в Красную книгу РФ. По этому факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. Материальный ущерб от такой рыбалки составил 1 925 000 рублей.

Такой же улов правоохранители обнаружили у двух жителей Омской области, но в разных местах. Отмечается, что один из нарушителей для вылова рыбы использовал перетяги. Ущерб от действий каждого из них составил 481 000 рублей, возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ.

Сейчас проверки обоих случаев продолжаются, рыбакам грозит наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что недавно в Омской области задержали трех рыбаков, ловивших стерлядь. Мужчины на лодке отправились в акваторию реки Иртыш и поймали 12 рыб, однако далеко с уловом уйти не удалось, на берегу их уже ждали сотрудники Пограничного управления.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Рыбалка#Рыбак#Новости#Браконьерство#Незаконная добыча#Браконьеры#Рыба#Незаконная рыбалка#Добыча#Рыбаки
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