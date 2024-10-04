Больше не и. о. Омский департамент строительства возглавил Маер

Posted 4 октября, 05:55
Published 4 октября, 05:55
Modified 4 октября, 05:57
Updated 4 октября, 05:57
В департаменте строительства омской мэрии новым директором назначили Александра Маера. Ранее он занимал должность первого заместителя, а работать пришел в марте 2022 года. После отставки Михаила Веселева, который покинул пост директора в июле, Маер временно исполнял обязанности руководителя. Новые изменения уже появились на сайте администрации города.
Кадровые изменения не ограничиваются лишь назначением нового директора: 10 сентября на пост заместителя директора департамента строительства был назначен Александр Кох. Получается, что в настоящее время должность первого заместителя остается вакантной.
Ранее Город55 писал о переезде главы Ленинского округа Дмитрия Зярко в Тюмень на новую должность. Там он стал первым заместителем мэра города.
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