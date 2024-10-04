gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 05:55

Published 4 октября, 05:55

Modified 4 октября, 05:57

Updated 4 октября, 05:57

Иллюстрация

Больше не и. о. Омский департамент строительства возглавил Маер

4 октября 2024, 05:55
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омском депстрое представили нового начальника

Александр Маер работает в департаменте с 2022 года.

В департаменте строительства омской мэрии новым директором назначили Александра Маера. Ранее он занимал должность первого заместителя, а работать пришел в марте 2022 года. После отставки Михаила Веселева, который покинул пост директора в июле, Маер временно исполнял обязанности руководителя. Новые изменения уже появились на сайте администрации города.

Фото: Администрация города Омска

Кадровые изменения не ограничиваются лишь назначением нового директора: 10 сентября на пост заместителя директора департамента строительства был назначен Александр Кох. Получается, что в настоящее время должность первого заместителя остается вакантной.

Ранее Город55 писал о переезде главы Ленинского округа Дмитрия Зярко в Тюмень на новую должность. Там он стал первым заместителем мэра города.

Новый первый заммэра Томска. Бывший омич приступит к обязанностям к концу октября
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Департамент строительства#Новости#Тюмень#Глава округа#Ленинский округ#Дмитрий Зярко#Мэр города
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика