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Posted 17 октября, 06:38

Published 17 октября, 06:38

Modified 17 октября, 06:47

Updated 17 октября, 06:47

Мэр Омска прокомментировал переход Зярко в томскую администрацию

Пришло время двигаться дальше. Мэр Омска отреагировал на переезд Зярко в Томск

17 октября 2024, 06:38
Фото: 1MI

Мэр Омска прокомментировал переход Зярко в томскую администрацию

Чиновник проработает на посту главы Ленинского округа Омска еще пару дней, после чего отправится в «путешествие» до Томска.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал, что думает о переходе Дмитрия Зярко на должность первого заместителя мэра Томска. Как оказалось, Зярко работает до завтрашнего дня, после чего уезжает в другой город.

«В этой должности он проработал 7 лет и сделал для своей территории много хорошего. Пришло время расти и двигаться дальше. Уверен, Дмитрий Николаевич покажет себя с лучшей стороны, у него есть все необходимые для этого качества. Желаю ему успехов на новом месте, быстрой адаптации и интересной работы», — поделился мэр.

Как уже сообщал Город55, на новую должность Дмитрия Зярко пригласил сам мэр Томска Дмитрий Махиня. По его словам, они знакомы давно и даже поработали вместе.

Ранее мы рассказывали о назначении нового прокурора в Нововаршавском районе. Им стал Георгий Котов.

В Омской области назначили нового прокурора Нововаршавского района
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#Кристина Антоносян#Омск#Мэрия#Назначение#Новости#Сергей Шелест#Дмитрий Махиня#Должность#Томск#Дмитрий Зярко
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