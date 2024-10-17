Пришло время двигаться дальше. Мэр Омска отреагировал на переезд Зярко в Томск

Posted 17 октября, 06:38
Published 17 октября, 06:38
Modified 17 октября, 06:47
Updated 17 октября, 06:47
Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал, что думает о переходе Дмитрия Зярко на должность первого заместителя мэра Томска. Как оказалось, Зярко работает до завтрашнего дня, после чего уезжает в другой город.
«В этой должности он проработал 7 лет и сделал для своей территории много хорошего. Пришло время расти и двигаться дальше. Уверен, Дмитрий Николаевич покажет себя с лучшей стороны, у него есть все необходимые для этого качества. Желаю ему успехов на новом месте, быстрой адаптации и интересной работы», — поделился мэр.
Как уже сообщал Город55, на новую должность Дмитрия Зярко пригласил сам мэр Томска Дмитрий Махиня. По его словам, они знакомы давно и даже поработали вместе.
Ранее мы рассказывали о назначении нового прокурора в Нововаршавском районе. Им стал Георгий Котов.