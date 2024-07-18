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Дмитрий Сычев

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Июль
Дмитрий Сычев заявил, что готов выйти на поле в составе омского «Иртыша»
18 июля, 07:49
Июнь
Борьба окончена. Президент омского «Иртыша» Сычев покинул проект «Титаны» на ТНТ
10 июня, 04:31
Апрель
В омском ФК «Иртыш» уволили главного тренера и представили нового врио
Валерий Петраков провел на посту главного тренера «Иртыша» 50 матчей.
6 апреля, 12:10
Февраль
Президент омского ФК «Иртыш» приторговывает китайским чаем со своим именем
26 февраля, 08:57
Январь
Дмитрий Сычев занял пост президента омского ФК «Иртыш»
Министр спорта Иван Колесник сообщил на пресс-конференции, кто занял пост руководителя футбольного клуба «Иртыш».
30 января, 04:45

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