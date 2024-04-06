В омском ФК «Иртыш» уволили главного тренера и представили нового врио

Posted 6 апреля, 12:10
Published 6 апреля, 12:10
Modified 6 апреля, 12:12
Updated 6 апреля, 12:12
Футбольный клуб «Иртыш» сегодня, 6 апреля, расторг контракт с главным тренером Валерием Петраковым. Информация появилась на сайте «Иртыша». Также трудовые договоры разорвали с начальником команды Валерием Волошиным и помощниками тренера Сергеем Емельяновым, Денисом Соловьевым и Андреем Разиным.
Валерий Петраков провел на посту главного тренера «Иртыша» 50 матчей. Юбилейная игра состоялась 3 апреля в Иваново, омичи в ничью разошлись с местным «Текстильщиком» — 0:0.
Исполняющим обязанности главного тренера стал Андрей Кучерявых. Временного наставника команде представил президент клуба Дмитрий Сычев. Ранее Кучерявых входил в тренерский штаб «Иртыша-2».
Ранее Город55 сообщал, что футболист из Омска забил свой дебютный гол за сборную России на матче с Сербией.