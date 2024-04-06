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Posted 6 апреля, 12:10

Published 6 апреля, 12:10

Modified 6 апреля, 12:12

Updated 6 апреля, 12:12

Нового врио команде представил президент клуба Сычев

В омском ФК «Иртыш» уволили главного тренера и представили нового врио

6 апреля 2024, 12:10
Фото: ФК Иртыш
Нового врио команде представил президент клуба Сычев
Валерий Петраков провел на посту главного тренера «Иртыша» 50 матчей.

Футбольный клуб «Иртыш» сегодня, 6 апреля, расторг контракт с главным тренером Валерием Петраковым. Информация появилась на сайте «Иртыша». Также трудовые договоры разорвали с начальником команды Валерием Волошиным и помощниками тренера Сергеем Емельяновым, Денисом Соловьевым и Андреем Разиным.

Валерий Петраков провел на посту главного тренера «Иртыша» 50 матчей. Юбилейная игра состоялась 3 апреля в Иваново, омичи в ничью разошлись с местным «Текстильщиком» — 0:0.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Андрей Кучерявых. Временного наставника команде представил президент клуба Дмитрий Сычев. Ранее Кучерявых входил в тренерский штаб «Иртыша-2».

Ранее Город55 сообщал, что футболист из Омска забил свой дебютный гол за сборную России на матче с Сербией.

Сибирский удар. Футболист из Омска забил свой дебютный гол за сборную России
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#Спорт#Омск#Сборная России#Евгений Игишев#Главный тренер#Сербия#Дмитрий Сычев#Город55
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