В омском ФК «Иртыш» уволили главного тренера и представили нового врио

Футбольный клуб «Иртыш» сегодня, 6 апреля, расторг контракт с главным тренером Валерием Петраковым. Информация появилась на сайте «Иртыша». Также трудовые договоры разорвали с начальником команды Валерием Волошиным и помощниками тренера Сергеем Емельяновым, Денисом Соловьевым и Андреем Разиным.