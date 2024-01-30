Дмитрий Сычев занял пост президента омского ФК «Иртыш»

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Воспитанник омского «Динамо» Дмитрий Сычев получил должность президента «Иртыша». Ранее эта тема активна обсуждалась, но точно не было известно, займет ли этот пост именитый футболист.
Министр спорта Иван Колесник до этого заявлял, что ведутся переговоры «с громкими именами». И, как и обещал министр, «громкий анонс» произошел сегодня, 30 января.
Стоит отметить, что в прошлом должность президента футбольного клуба занимал отец Дмитрия Сычева — Евгений Сычев.