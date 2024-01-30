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Пресс-конференция

Дмитрий Сычев занял пост президента омского ФК «Иртыш»

30 января 2024, 04:45
Фото: Город55
Пресс-конференция

Дмитрий Сычев стал новым президентом омского «Иртыша»

Министр спорта Иван Колесник сообщил на пресс-конференции, кто занял пост руководителя футбольного клуба «Иртыш».

Воспитанник омского «Динамо» Дмитрий Сычев получил должность президента «Иртыша». Ранее эта тема активна обсуждалась, но точно не было известно, займет ли этот пост именитый футболист.

Министр спорта Иван Колесник до этого заявлял, что ведутся переговоры «с громкими именами». И, как и обещал министр, «громкий анонс» произошел сегодня, 30 января.

Стоит отметить, что в прошлом должность президента футбольного клуба занимал отец Дмитрия Сычева — Евгений Сычев.

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#Спорт#Омск#Министр спорта#Иртыш#Анастасия Чернобаева#Дмитрий Сычев#Футбольный клуб
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