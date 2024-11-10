Взлет цен на аренду, мощный снегопад и подготовка к Новому году. Главные темы недели

Posted 10 ноября, 09:59
Published 10 ноября, 09:59
Modified 10 ноября, 10:01
Updated 10 ноября, 10:01
Ставки аренды жилья обновили исторические максимумы в III квартале текущего года. Тенденция наблюдается по всей стране, в том числе и в Омске. Например, у одной из жительниц города цена за «однушку» выросла в полтора раза. Вместо 16 тысяч хозяин квартиры запросил с нее 24 тысячи. Цену подняли за квартиру на Левобережье в районе улицы Дианова. Отметим, что это совсем не близко от центра города: добраться, например, до улицы Ленина возможно не меньше, чем за полчаса, при условии хорошей погоды.
О том, почему так сильно подорожала аренда жилья, Городу55 рассказал специалист по недвижимости компании «Миард» Василий Стародубцев. Он отметил, что цена поднималась в течение года, и рынок аренды всего немного отстает по стоимости от рынка продажи недвижимости.
«Кто-то покупает сейчас квартиры для последующей сдачи в аренду. Люди понимают, что платеж по ипотеке в 40-50 тысяч рублей не покроет цена аренды в 15 тысяч. И уже делают ставку в 30 тысяч рублей в месяц» — рассказал специалист.
На вопрос о том, будут ли еще повышаться цены на рынке аренды, Стародубцев ответил, что роста не ожидается в ближайшее время. Таким образом, эксперт дал благоприятный прогноз: рынок стабилизируется.
Посреди недели на регион обрушился снегопад. Из-за этого образовались 10-балльные пробки, самолеты вылетали с задержкой. Уже тогда было понятно: в Омскую область пришла зима.
Естественно, такое резкое ухудшение погоды не прошло бесследно. В соцсетях очевидцы сообщили, что ветер снес крышу со здания омского ТЦ на Енисейской, 1. Пострадали припаркованные машины. Как рассказали в мэрии, устранять последствия непогоды предстоит собственнику торгового комплекса.
Какие сюрпризы приготовила зима 2024-2025 жителям Омской области, узнайте в нашем материале с прогнозом от Гидрометцентра.
Стало известно, что в ближайшее время у еще одного городского фонтана появится новогодняя подсветка. Световое оборудование к 15 ноября установят на фонтан у Театральной площади.
Кроме того, в этом году мэрия Омска решила украсить и фонтаны на улице Путилова, и Заречном бульваре. Ближе к Новому году обещают также установить светодиодные деревья на Маршала Жукова, Щербанева и в обновленном Городском саду.
Напомним, что основные праздничные гуляния на главный праздник года снова пройдут на территории Омской крепости. Именно здесь установят главную городскую елку за 3 млн рублей, а 31 декабря покажут новогоднее обращение президента.
Познакомиться с этими и другими важными новостями, заинтересовавших омичей, можно и в видеоформате — о них рассказывает корреспондент Города55 Евгений Игишев.