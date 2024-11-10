Взлет цен на аренду, мощный снегопад и подготовка к Новому году. Главные темы недели

Ставки аренды жилья обновили исторические максимумы в III квартале текущего года. Тенденция наблюдается по всей стране, в том числе и в Омске. Например, у одной из жительниц города цена за «однушку» выросла в полтора раза. Вместо 16 тысяч хозяин квартиры запросил с нее 24 тысячи. Цену подняли за квартиру на Левобережье в районе улицы Дианова. Отметим, что это совсем не близко от центра города: добраться, например, до улицы Ленина возможно не меньше, чем за полчаса, при условии хорошей погоды.