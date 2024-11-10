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Posted 10 ноября, 09:59

Published 10 ноября, 09:59

Modified 10 ноября, 10:01

Updated 10 ноября, 10:01

Взлет цен на аренду, мощный снегопад и подготовка к Новому году. Главные темы недели

Взлет цен на аренду, мощный снегопад и подготовка к Новому году. Главные темы недели

10 ноября 2024, 09:59
Фото: 1MI.
Дни летят очень быстро, и не всегда удается уследить за самыми важными новостями. Именно для тех, кто все пропустил, Город55 собрал самые интересные темы уходящей недели.

Тема №1. Что будет с рынком аренды квартир в Омске.

Ставки аренды жилья обновили исторические максимумы в III квартале текущего года. Тенденция наблюдается по всей стране, в том числе и в Омске. Например, у одной из жительниц города цена за «однушку» выросла в полтора раза. Вместо 16 тысяч хозяин квартиры запросил с нее 24 тысячи. Цену подняли за квартиру на Левобережье в районе улицы Дианова. Отметим, что это совсем не близко от центра города: добраться, например, до улицы Ленина возможно не меньше, чем за полчаса, при условии хорошей погоды.

О том, почему так сильно подорожала аренда жилья, Городу55 рассказал специалист по недвижимости компании «Миард» Василий Стародубцев. Он отметил, что цена поднималась в течение года, и рынок аренды всего немного отстает по стоимости от рынка продажи недвижимости.

«Кто-то покупает сейчас квартиры для последующей сдачи в аренду. Люди понимают, что платеж по ипотеке в 40-50 тысяч рублей не покроет цена аренды в 15 тысяч. И уже делают ставку в 30 тысяч рублей в месяц» — рассказал специалист.

На вопрос о том, будут ли еще повышаться цены на рынке аренды, Стародубцев ответил, что роста не ожидается в ближайшее время. Таким образом, эксперт дал благоприятный прогноз: рынок стабилизируется.

Тема №2. Омскую область засыпало снегом.

Посреди недели на регион обрушился снегопад. Из-за этого образовались 10-балльные пробки, самолеты вылетали с задержкой. Уже тогда было понятно: в Омскую область пришла зима.

Естественно, такое резкое ухудшение погоды не прошло бесследно. В соцсетях очевидцы сообщили, что ветер снес крышу со здания омского ТЦ на Енисейской, 1. Пострадали припаркованные машины. Как рассказали в мэрии, устранять последствия непогоды предстоит собственнику торгового комплекса.

Какие сюрпризы приготовила зима 2024-2025 жителям Омской области, узнайте в нашем материале с прогнозом от Гидрометцентра.

Ждут опасные явления: омичам представили неоднозначный прогноз на зиму 2024-2025
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Тема №3. Подготовка Омска к Новому году.

Стало известно, что в ближайшее время у еще одного городского фонтана появится новогодняя подсветка. Световое оборудование к 15 ноября установят на фонтан у Театральной площади.

Кроме того, в этом году мэрия Омска решила украсить и фонтаны на улице Путилова, и Заречном бульваре. Ближе к Новому году обещают также установить светодиодные деревья на Маршала Жукова, Щербанева и в обновленном Городском саду.

Напомним, что основные праздничные гуляния на главный праздник года снова пройдут на территории Омской крепости. Именно здесь установят главную городскую елку за 3 млн рублей, а 31 декабря покажут новогоднее обращение президента.

Итоги недели за минуту.

Познакомиться с этими и другими важными новостями, заинтересовавших омичей, можно и в видеоформате — о них рассказывает корреспондент Города55 Евгений Игишев.

Видео: gorod55.ru. Итоги недели за минуту
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