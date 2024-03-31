Совет атаманов казачьего народа будет добиваться отмены балета «Распутин» в Омске

Сегодня, 31 марта, на интернет-странице Совета атаманов в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован ответ минкульта на обращение представителей казачества: ведомство приняло к сведению информацию и передало ее в уполномоченные органы для принятия мер реагирования. Кроме того, в своем ответе региональное министерство культуры отметило, что спектакль проводится частным прокатчиком.