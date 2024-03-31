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Совет атаманов казачьего народа будет добиваться отмены балета «Распутин» в Омске

31 марта 2024, 08:44
Фото: «Совет атаманов казачьего народа» — страница в социальной сети «ВКонтакте»
иллюстрация

Совет казачьих атаманов выступил против омских гастролей балета «Распутин»

По мнению Совета атаманов, спектакль, запланированный на 1 апреля, искажает образ Распутина и оскверняет его память.

Соответствующее обращение Совет атаманов направил министру культуры Омской области, Юрию Трофимову, еще 15 марта. В нем представители казачества отмечали, что «действо» искажает историческую действительность и создает неприглядный образ старца Распутина, в качестве декораций в спектакле используются антихристианские символы, а сам спектакль является кощунством, угрожающим духовной безопасности белорусского народа.

Последнее утверждение не является ошибкой — в своем обращении Совет атаманов казачьего народа использовал материалы газеты «Вечерний Могилев», где ранее выходила публикация, посвященная «культурной сущности» балета.

Сегодня, 31 марта, на интернет-странице Совета атаманов в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован ответ минкульта на обращение представителей казачества: ведомство приняло к сведению информацию и передало ее в уполномоченные органы для принятия мер реагирования. Кроме того, в своем ответе региональное министерство культуры отметило, что спектакль проводится частным прокатчиком.

Напомним, ранее Город55 сообщал, что на собрании Совета атаманов Омского отдельского казачьего общества на пост Атамана Омской казачьей общины выдвинул свою кандидатуру Алексей Ромахин — заместитель председателя правительства Омской области.

Зампредседателя правительства Омской области Ромахин стал кандидатом в атаманы
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#Общество#Культура#Омск#Социальные сети#Балет#Мероприятия#Новости#История#Минкульт#Теракт#Илья Скобин#Декорации
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