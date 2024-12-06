Дальний Восток

Спецпроект

Бродячий вопрос. Почему в Омске бездомных собак не становится меньше

Сообщения о нападениях бездомных собак стабильно появляются в соцсетях и СМИ. Только официально омская полиция ежегодно регистрирует около сотни таких обращений. Как быть с бродячими животными? Город55 собрал мнения на этот счет, а также запросил официальную статистику в ведомствах.