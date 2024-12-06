Дальний Восток

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Спецпроект
Бродячий вопрос. Почему в Омске бездомных собак не становится меньше
Сообщения о нападениях бездомных собак стабильно появляются в соцсетях и СМИ. Только официально омская полиция ежегодно регистрирует около сотни таких обращений. Как быть с бродячими животными? Город55 собрал мнения на этот счет, а также запросил официальную статистику в ведомствах.
Август
Омичам рассказали, что будет с автокредитами после повышения процентных ставок
6 августа, 12:06
Июль
Спрос растет. Россияне чаще стали проводить летний отпуск на Дальнем Востоке
23 июля, 09:28
«Газпром нефть» расширила сеть заправок, принимающих карты «ОПТИ 24»
С начала 2024 года количество заправочных комплексов, принимающих топливные карты «ОПТИ 24», увеличилось на 63%: теперь доступны 7 тысяч АЗС в 81 регионе России.
3 июля, 10:22

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