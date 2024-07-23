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Published Сегодня, 09:28

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Updated Сегодня, 09:28

Спрос растет. Россияне чаще стали проводить летний отпуск на Дальнем Востоке

Спрос растет. Россияне чаще стали проводить летний отпуск на Дальнем Востоке

23 июля 2024, 09:28
Фото: 1MI
Согласно исследованию сервиса МТС Travel, спрос на путешествия в Заполярье в июне–июле 2024 увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году россияне стали чаще проводить отпуск в Заполярье, такие данные получили аналитики сервиса МТС Travel в результате исследования, пишет ТАСС. Так, спрос путешественников на путевки на Дальний Восток в июне–июле 2024 года увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, жители России стали активно посещать Якутию (+45% поездок), Ямал (+43%) и Мурманскую область (+22%).

Среди лидеров также оказалась Сахалинская область, приток туристов туда вырос на 41%. Возрос показатель также у Камчатского края (+28%) и Республики Хакасия (+25%). В целом в регионы Дальневосточного ФО турпоток вырос на 21% от прошлого года.

«Лето является одним из наиболее комфортных периодов для посещения северных и дальневосточных регионов. В это время года стоит комфортная температура для знакомства с местной флорой и фауной», — объяснили эксперты.
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#Анастасия Баянова#Путешественник#Новости#Путешествие#Дальний Восток#Путешествия#КЦ
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