Спрос растет. Россияне чаще стали проводить летний отпуск на Дальнем Востоке

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В этом году россияне стали чаще проводить отпуск в Заполярье, такие данные получили аналитики сервиса МТС Travel в результате исследования, пишет ТАСС. Так, спрос путешественников на путевки на Дальний Восток в июне–июле 2024 года увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, жители России стали активно посещать Якутию (+45% поездок), Ямал (+43%) и Мурманскую область (+22%).
Среди лидеров также оказалась Сахалинская область, приток туристов туда вырос на 41%. Возрос показатель также у Камчатского края (+28%) и Республики Хакасия (+25%). В целом в регионы Дальневосточного ФО турпоток вырос на 21% от прошлого года.
«Лето является одним из наиболее комфортных периодов для посещения северных и дальневосточных регионов. В это время года стоит комфортная температура для знакомства с местной флорой и фауной», — объяснили эксперты.