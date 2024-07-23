Спрос растет. Россияне чаще стали проводить летний отпуск на Дальнем Востоке

В этом году россияне стали чаще проводить отпуск в Заполярье, такие данные получили аналитики сервиса МТС Travel в результате исследования, пишет ТАСС. Так, спрос путешественников на путевки на Дальний Восток в июне–июле 2024 года увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, жители России стали активно посещать Якутию (+45% поездок), Ямал (+43%) и Мурманскую область (+22%).